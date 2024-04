Llega la nieve a Madrid: estas son las zonas afectadas

Las zonas afectadas por más frío que llega a Madrid serán las que acabarán de darle a esta vuelta a la rutina un toque de lo más invernal. Hemos vivido una Semana Santa que ha estado marcada por el cambio de ciclo al que nos hemos enfrentado, con un giro de guion que puede ser esencial.

Los expertos del tiempo ya han advertido que estamos ante una primavera muy atípica que está dejando unos niveles realmente extraños de nieve en pleno mes de marzo o en abril. Un giro de guion que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante en estas próximas jornadas.

La nieve llega a Madrid

Esta Semana Santa se han vivido los días más fríos de lo que llevamos de año. Las temperaturas que no hemos tenido en el mes de enero o febrero, las tenemos en este mes de marzo o abril en el que apuntamos maneras en todos los sentidos. Con unas cifras que son realmente preocupantes.

Ha llegado un nuevo cambio de tiempo que realmente nos vuelve a sumergir en lo peor de una temporada con algunas novedades importantes. Esta primavera apunta maneras después de unos primeros meses en los que el tiempo parece que se ha movido o que nos ha dado unas cifras que ponen los pelos de punta.

El descenso de las temperaturas ha sido notable, como también lo han sido las jornadas con lluvia y hasta nieve. Ha nevado más en el mes de marzo que en la última semana de un mes de enero en el que se supone que vivimos lo peor del invierno. En su lugar, hemos tenido un tiempo anticiclónico que se rompió con el inicio casi de las vacaciones.

En su lugar hemos tenido una constante de mal tiempo que nos ha acompañado hasta el momento actual. Con unos cambios que nos han hecho iniciar el inicio de una primavera totalmente atípica en muchos sentidos. Hemos empezado un mes de abril que ya apunta maneras con el tiempo de marzo alargándose un poco más.

Eso significa que estaremos bajo la influencia de las borrascas y de la inestabilidad que afectan de lleno a la península. Por lo que será mejor que estemos muy pendientes de un cielo que traerá sorpresas y hasta nieve a una península y a un corazón de España que se prepara para adaptarse a esta vuelta a la rutina.

Estas son las zonas más afectadas

Las nevadas de este fin de semana se mantendrán en algunas zonas de Madrid, los amantes de la nieve pueden estar de enhorabuena. La AEMET ha lanzado una nueva previsión para estos días que no deja lugar a dudas sobre lo que nos está esperando en este punto central del país.

Tal y como indica esta previsión: “Cielos nubosos o cubiertos de nubes bajas disminuyendo a intervalos nubosos, con brumas y bancos de niebla en la Sierra. Probables lluvias débiles y chubascos dispersos que tenderán a remitir al final de la tarde. Cota de nieve a 1000-1200 metros, subiendo a partir del mediodía a 1200-1400 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Heladas débiles en la Sierra, aunque moderadas en cumbres. Vientos flojos del suroeste, de mayor intensidad durante las horas centrales del día.”

Las temperaturas irán en aumento y acabarán siendo las que marquen unas jornadas que son especialmente preocupantes. Pasaremos de nuevo de la nieve a una montaña rusa de temperaturas que alejará determinados elementos que acabarán siendo los propios de esta estación.

Esta semana será un poco más estable que la que dejamos atrás, pero no estará libre de más lluvias ya que estarán muy presentes especialmente de cara al final de la semana. La previsión del viernes no deja lugar a dudas: “Es probable que un sistema frontal atlántico penetre en la Península por el noroeste, afectando principalmente a los tercios oeste y noroeste. Las precipitaciones se producirán en Galicia, el oeste de Asturias y el noroeste de Castilla y León. Podrán ser en forma de nieve en la cordillera Cantábrica occidental, aunque con baja probabilidad. No se descartan precipitaciones también en el norte y oeste de Extremadura, meseta Norte y resto del área cantábrica. En el resto de la Península y en Baleares se esperan cielos poco nubosos o con nubes altas, con algunas nubes bajas matinales en el extremo suroeste, que es probable que formen brumas y bancos de niebla matinales en el litoral atlántico andaluz. En Canarias se esperan intervalos nubosos, con tendencia a aumentar la nubosidad al final por el noroeste del archipiélago.” Las temperaturas irán en aumento con la llegada de una serie de fenómenos que pueden ser claves en muchos sentidos. Habrá llegado el momento de aceptar esta primavera un poco más lluviosa que las anteriores.