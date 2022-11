Leticia Sabater vuelve a operarse la cara: así es su nueva e impactante imagen

Leticia Sabater ha vuelto a operarse la cara, la cantante y artista no ha dudado en pasar de nuevo por el quirófano para crear una nueva e impactante imagen. Los años no pasan para Leticia Sabater, la presentadora de programas infantiles y cantante tiene una edad tal como muestra en su DNI que nada tiene que ver con lo que muestra en directo. El bisturí es su gran aliado tal y como demuestra en su día a día, en las redes sociales y en sus apariciones públicas.

Así es la nueva e impactante imagen de Leticia Sabater

View this post on Instagram A post shared by LETICIA SABATER!oficial! (@leticiasabateralonso)

La cantante Leticia Sabater está inmersa en su carrera, pero siempre saca tiempo para pasar por el quirófano. Después de mostrar lo fácil que es conseguir unos abdominales de hierro sin necesidad de pasar por el gimnasio, ahora lo ha vuelto a hacer. Se ha reconstruido la barbilla y mandíbula en un abrir y cerrar de ojos.

Esta parte del cuerpo sufre el paso de la edad y de la vida. Aunque quizás no le demos la importante que se merece, tener una proporcionada con el resto del cuerpo es esencial. Por eso una mujer que no teme al quirófano y se preocupa por su aspecto como Letizia Sabater no ha dudado en ponerse en manos de buenos especialistas.

A la hora de emprender una operación de estética, Leticia sabe muy bien que hay que buscar a un buen profesional. En manos de los mejores ha conseguido una barbilla y mandíbula que le quita unas cuantos años. Mucho más simétrica y perfectamente esculpida como si fuera una obra de arte o esos increíbles abdominales que ha lucido en primera persona, Sabater muestra su mejor cara.

En una nueva publicación en redes sociales, a pesar de ser muy reciente, vemos como le ha quedado una barbilla perfecta. Simétrica y enmarcada en rostro que lucha con todas sus fuerzas contra el paso de los años y lo hace especialmente bien. Esta última operación demuestra la destreza de un genio creativo que ha logrado un éxito en todos los sentidos.

Teniendo en cuenta que es una mujer de 56 años, parece que tenga menos de 40, a juzgar por las imágenes que comparte en redes sociales. Un cuerpo perfectamente esculpido y ahora un rostro sin arrugas y con una simetría digna de las manos de es un escultor romano. Una vez más Leticia Sabater impacta a sus seguidores.