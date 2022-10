Allá donde esté Leticia Sabater habrá que contar anécdotas a menudo inverosímiles. Es una máxima no escrita de cada una de sus apariciones. Por supuesto, también se ha cumplido en su último concierto. La reina de la Salchipapa ha formado parte del cartel de las Fiestas del Pilar 2022 y su show no ha dejado indiferente a nadie.

Hola (zaragoza) nos vemos hoy jueves 13 octubre, con djs de lujo y un conciertazo mio muy participativo y divertido para todos ,y fotos,21 horas ,en el parque Bruil, entrada gratis!! vamos a petarlo que la noche promete y mucho!! Lo damos todo,deseando veros Pivonazos maños🥰 pic.twitter.com/slrhhMqoNu — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) October 13, 2022

La convocatoria de Leticia Sabater fue todo un éxito y hasta el lugar del concierto acudieron unas 300 personas con un espíritu muy animoso y festivo. De hecho, el público fue clave para hacer mucho mejor un espectáculo en el que no faltó de nada. La expresentadora infantil dio rienda suelta a su show disfrazándose con complementos como una gorra de policía o un sombrero.

No faltaron las osturas imposibles, estribillos pegadizos y movimientos casi contorsionistas. Ni tampoco el momento sensual cuando Leticia Sabater besó en la boca a un chico del público que accedió de buen grado a dicha iniciativa. Entre el tracklist de canciones destacaron auténticos éxitos de su repertorio como La Salchipapa, Toma pepinazo, La Bananakiki, El polvorón o Mi vida es mía.

La catalana también estrenó su nueva canción, La puta ama, tan provocadora como de ritmos pegadizos. Está basada en la canción Perra, con la que Rigoberta Bandini participó en el Benidorm Fest para presentar su candidatura a representar a España en Eurovisión. La propia Sabater ha querido explicar la moraleja de su canción: «Esta es una historia sobre la libertad de las personas sin ser juzgadas. Si no aportas, aparta. No soy una puta cielo, ahora soy la puta ama».

Leticia Sabater, coleccionista de polémicas

La cantante tiene una larga trayectoria detrás, primero como presentadora infantil en los años 90 y después en el mundo de la música popular. No han faltado las polémicas en su vida, como la que protagonizó con Laura Pausini a raíz de la originalidad de una canción: “A ver, señorita Laura Pausini. Es una canción que nos dieron a las dos a la vez. A ti te la dieron en italiano y a mí en español. La grabamos el mismo año y salieron a la vez”, empezó relatando indignada en el espacio televisivo. Acusando a la cantante de haberse llevado todo el mérito que debería haber sido compartido, sentenció: “A mí me duele que nunca se haya reconocido que esta canción es mía también”. Sin embargo, no es la primera vez que la estrella infantil se pronuncia al respecto pues, en una entrevista concedida para 20 minutos, comunicó sentirse aliviada con su testimonio: “30 años después se sabe la verdad. Esa canción, en castellano, también es mía. Lo mío no es una versión de Laura Pausini”.