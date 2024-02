Julio Iglesias y Netflix: la combinación más explosiva que nos va a meter de lleno en la vida del artista

La vida de Julio Iglesias ha dado un giro de 180 grados en los últimos tiempos. Continúa siendo un artista de primera categoría, pero lleva un tiempo retirado en un discreto segundo plano. Vive a caballo entre su mansión de Miami y su casa de Bahamas, aunque también pasa largas temporadas en Marbella, donde es propietario de una villa de lujo. El problema es que no quiere compartir tiempo con sus fans y esta decisión ha generado todo tipo de rumores. De hecho se llegó a decir que su estado de salud era muy delicado y que se desplazaba «en una silla de ruedas». El artista se siente muy decepcionado con aquellos periodistas que han difundido esta información.

El paparazzi Diego Arrabal publicó una imagen de Julio Iglesias entrando en un hospital. Todo esto generó un caldo de cultivo que dio la vuelta al mundo porque la fama del artista ha cruzado fronteras. Empezó a trabajar en el mundo del espectáculo durante los años 70 y una década después se convirtió en una auténtica estrella. Su intención era ser futbolista, pero tuvo un accidente de tráfico en el norte de Madrid y se vio obligado a cambiar de planes en el último momento. Así que cogió su guitarra, comenzó a componer y descubrió que tenía una gran destreza para entretener a sus oyentes.

Ahora toda esta historia va a cobrar sentido gracias al proyecto que ha puesto en marcha Netflix. La plataforma ha llegado a un acuerdo con este hermético intérprete y va a emitir una serie basada en su trayectoria personal. No es la primera celebridad que firma un pacto de estas características, por ejemplo David Beckham o el príncipe Harry también han expuesto su intimidad de una forma muy parecida.

Julio Iglesias es una estrella de la crónica social

Durante la década de los 80 Julio Iglesias era una estrella internacional y empezó a cantar con artistas de la talla de Frank Sinatra, Willie Nelson, Stevie Wonder o Diana Ross. Todo esto generó mucho interés y el público empezó a interesarse por su vida privada. La cuestión es que Iglesias siempre ha preferido mantener su esfera íntima al margen de los medios, por eso hay tantas dudas que ahora van a quedar resueltas. Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de Netflix, ha asegurado que el artista está de acuerdo con la grabación de su documental y está colaborando activamente en el mismo.

Tanto es así que ha roto su silencio y ha declarado: «Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix. Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida».

Este movimiento afecta colateralmente a Isabel Preysler, quien mantuvo una polémica historia de amor con el intérprete. La conocida como ‘reina de corazones’ estuvo muy enamorada de Julio, pero se vio obligada a romper con él después de descubrir una serie de infidelidades. El artista siempre ha tenido fama de conquistador, una fama que puso contra las cuerdas a Preysler. No obstante, la socialité no quiere tener problemas con su ex y hace mucho tiempo que evita pronunciarse sobre las polémicas que protagoniza en la crónica rosa.

Los responsables de Netflix se pronuncian

Julio Iglesias ha seguido los pasos que en su momento dio David Beckham. El padre de Enrique Iglesias considera que ha llegado el momento de contar su verdad y ha actuado en consecuencia. Desde hace tiempo son muchos los que le han puesto en duda, pero él lleva unos años sin participar en ningún proyecto porque no he encontrado nada que le entusiasme. La periodista Marisa Martín-Blázquez barajó la posibilidad de que pudiera reaparecer en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, pero reconoció que este dato no estaba confirmado.

El vicepresidente de contenidos de Netflix, uno de los responsables de la cadena, se ha pronunciado para que todo el mundo tenga claro cuál es el concepto del documental que va a protagonizar el ex de Isabel Preysler. «Julio Iglesias ha confiado en nosotros para contar su historia. Estamos muy agradecidos por su generosidad. Todos sabemos que su talento y su tesón son únicos en el mundo. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones de cualquier rincón del planeta».

A pesar de que Iglesias es un artista conocido mundialmente, todavía hay gente que no sabe una parte de su biografía. Esa parte que se ha guardado para él para protegerse, pues lleva 50 años expuesto y se ha visto obligado a tomar medidas para distanciarse de ciertos conflictos.