El juicio final entre Rocío Carrasco y Antonio David ya tiene fecha

Antonio David Flores y Rocío Carrasco se enfrentarán en un juicio final que podría mandar a la cárcel al ex guardia civil en esta fecha. Muchas son las personas que viven pendientes de uno de los culebrones del momento, desde que la hija de Rocío Jurado apareció en su docuserie este juicio va cobrando cada vez más protagonismo. Ya hay fecha para uno de los encuentros del año en el que dos pesos pesados de la prensa rosa se verán por fin las caras después de años de estar separados.

Hay una fecha en el calendario de Antonio David Flores, es el día en el que deberá defenderse de unas acusaciones que le pueden mandar durante 4 años a la cárcel. Según Rocío Carrasco su ex marido habría ocultado sus bienes para no pagar la correspondiente pensión a sus hijos. David y Rocío pese a no recibir ninguna pensión, acabarían viviendo con su padre.

El supuesto delito de insolvencia punible se castiga con unas penas de prisión de hasta 4 años si se demuestra que las acusaciones son ciertas. En 2017 Rocío Carrasco puso la demanda contra Antonio David quien se había negado a pasarle la pensión, pese a estar trabajando y ganando un dinero considerable en la televisión.

Además de los 4 años de prisión, deberá pagar 20 euros diarios durante ese mismo periodo con lo cual, la suma de dinero se dispara en un momento en el que no está trabajando como antes. Desde que la hija de Rocío Jurado contó su verdad, la cadena decidió prescindir de sus servicios. Con lo cual, Antonio David Flores se quedó sin trabajo.

La deuda de Antonio David con su ex mujer asciende a 60.000 euros más las costas judiciales, con lo cual, si pierde el juicio tendrá que pagar una buena cantidad de dinero. Todo se decidirá en una fecha muy concreta que ya está anotada en el calendario de ambos, se juegan muchísimo en este juicio final.

El 6 de julio será el momento en el que habrá este cara a cara de lo más esperado entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Todas las miradas se centrarán en saber quién ganará este proceso judicial que dura años, pero solo puede tener un vencedor. Ambos están preparados para encontrarse en un duelo que será épico.