Jorge Sanz visita hoy ‘El Hormiguero’: conoce la vida y la trayectoria profesional del actor

No es la primera vez que Jorge Sanz visita el plató de ‘El Hormiguero’. Hace 10 años recibió la llamada de Pablo Motos para promocionar la nueva temporada de ‘Amar es para siempre’, serie en la que participó durante un tiempo y terminó abandonando. En aquella ocasión estuvo acompañado de Toni Cantó y ahora se enfrentará a las preguntas del mítico presentador junto a Antonio Resines. Ambos artistas tienen un objetivo común: patrocinar ‘Serrines, madera de actor’, una serie que puede verse en Amazon Prime y que promete ser todo un éxito. Estamos hablando de un proyecto que busca entretener a la audiencia a raíz de situaciones muy cómodas que llevan la huella del protagonista de ‘Los Serrano’.

Antonio Resines convierte en oro todo lo que toca, tanto es así que todavía se sigue hablando de su participación en la ficción que lideró junto a Belén Rueda en Telecinco. El artista ahora está trabajando con Jorge Sanz, quien también es uno de nuestros actores más emblemáticos. Hace un tiempo este último dio unas declaraciones que hicieron saltar todas las alarmas. Reconoció que había cambiado de registro porque no recibía ninguna propuesta interesante en el mundo de la interpretación. Por ese motivo empezó a participar en concursos e incluso estuvo en ‘Ven a cenar conmigo’, un reality donde coincidió con el tertuliano José Antonio Avilés.

Jorge Sanz aterriza en Antena 3. Hace una década tuvo el placer de ser entrevistado por Pablo Motos y ahora vuelve a repetir la hazaña gracias a la serie de Amazon Prime, así que es un buen momento para reflexionar sobre la trayectoria del intérprete. También podemos hablar de su vida personal, aunque Jorge siempre ha intentado guardar las distancias.

La vida privada de Jorge Sanz

El nuevo invitado de ‘El Hormiguero’ tiene a sus espaldas una trayectoria profesional impresionante. En su momento fue considerado uno de los rostros más atractivos de nuestro país. Era el actor del momento y la crónica social se hacía eco de todos sus pasos, pero lo cierto es que hubo una época en la que su fama se apagó ligeramente. Fue entonces cuando dio alguna entrevista y aceptó contestar preguntas relacionadas con su vida privada. En ‘Viernes Deluxe’ habló de su faceta como abuelo y lo cierto es que sus palabras emocionaron a todos.

«Me da un poco de vértigo, pero me ha dado mucha seguridad. Siento que se ha cerrado un ciclo. Ahora tiene todo sentido. Lo que he hecho ha merecido la pena. Toda la vida que he llevado», comentó mientras hablaba de su nieta Vega. Jorge Sanz tiene 54 años y puede presumir de haber tenido una carrera impecable, de hecho estuvo nominado en los premios Goya.

Todo el mundo recuerda al compañero de Antonio Resines por haber dado vida a Tito, el protagonista de ‘Verano Azul’ que dio tanto de qué hablar en la década de los 80. Lo cierto es que aterrizó en este proyecto teniendo un bagaje laboral muy interesante, tanto es así que hizo su primera película cuando solo tenía nueve años. El largometraje se llamaba ‘La miel’ y recibió muy buenos comentarios por parte de los especialistas.

El error que cometió con su hija

Jorge Sanz tiene una hija, fruto de una historia de amor muy breve que no tuvo un buen final. El actor reconoció que su comportamiento no fue el más acertado y lo justifica con la edad que tenía. Se convirtió en padre después de cumplir 19 años mientras estaba en uno de los mejores momentos de su carrera cinematográfica, de hecho estaba rodando ‘Los jinetes del alba’, proyecto que protagonizó junto a Victoria Abril.

Mientras trabajaba en esta película conoció a Isabel, una camarera que trabajaba en el hotel en donde se hospedaba. Tuvo una aventura amorosa con ella y le dejó embarazada, pero tardó un tiempo en asumir su responsabilidad como padre. «No reaccioné como debía. Tuve una relación muy bonita, pero muy breve. Me enteré después que se había quedado embarazada cuando estaba de siete meses», comentó en su momento.

Jorge Sanz recuperó el tiempo perdido

Estuvo mucho tiempo sin hablar con su hija, aunque después se arrepintió e intentó arreglar su error. «Me arrepiento de no haber reaccionado antes. Cuando quise hacerlo, ya era demasiado tarde. Me arrepiento de no haber ejercido de padre de mi primera hija desde que nació», declaró cuando logró reconciliarse con su primogénita. Afortunadamente ella nunca le reprochó nada y pudieron formar una familia feliz. «Ella sabía quién era su padre, pero no estaba. Sin embargo, no había un solo día que no me arrepintiera y no pensara en ella. Estábamos los dos deseando conocernos».

Ahora tiene oportunidad de contarle todo esto a Pablo Motos, con quien se sentará en ‘El Hormiguero’ junto a Antonio Resines. ‘Resines, madera de actor’ ha sido la excusa perfecta para que el protagonista de ‘Verano Azul’ recupere el peso mediático que perdió. Actualmente está en uno de sus mejores momentos y lo demostrara en Antena 3.