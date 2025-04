Jorge Rey revienta la Semana Santa con su predicción más peligrosa: la nieve vuelve a España

Jorge Rey revienta la Semana Santa con una predicción de lo más peligrosa, este experto en el tiempo no duda en adelantarse a lo que nos está esperando. Tocará empezar a pensar en estos días de vacaciones con el paraguas en mano a la espera de que se empiece a hacer realidad una serie de detalles que pueden ser fundamentales. Es hora de dejar salir algunos miedos y afrontar la dura realidad, no es la semana de sol que esperaríamos, sino todo lo contrario.

No sólo no tendremos las temperaturas esperadas, tampoco el tiempo, del sol de estos días pasados, pasaremos a la nieve y hasta el frío, además de una inestabilidad que puede incidir directamente a determinadas zonas de nuestro país. No estamos preparados para lo que viene, sobre todo, si tenemos en cuenta que nos estará esperando un cambio radical en el que todo puede ser posible. Incluyendo una serie de elementos que nos pueden acompañar en unas jornadas en las que el tiempo hará de las suyas y nos regalará una situación del todo inesperada.

Lanza un aviso por nieve y lluvias torrenciales

Lo peor de estos días de vacaciones que tenemos por delante o que hemos iniciado, es una inestabilidad que llegará acompañada de unas lluvias torrenciales en las que todo es posible. Tendremos que estar muy pendientes de algunos cambios que llegarán de improvisto.

El buen tiempo que esperaríamos en estos días irá cambiando por momentos y nos lanzará directamente hacia una situación del todo inesperada que puede alejarnos de lo que sería habitual en estas últimas jornadas. Lo que nos espera es un destacado giro radical.

Jorge Rey no ha dudado en explicarnos lo que teníamos por delante y quizás ha dejado a más de uno en shock. Las Cabañuelas son un método ancestral que está causando estragos, adelantándose a todos los demás y dando una visión de lo más exacta de estas lluvias.

Lo que pensábamos que no podría ser, se ha convertido en una realidad, de la mano de una serie de elementos que han ido de la mano y han acabado siendo una dura realidad. El mal tiempo ha acabado siendo una realidad que ha empezado con lluvias torrenciales, pero lo peor, quizás esté a punto de llegar. Encaramos la segunda parte de la Semana Santa de esta manera.

Jorge Rey lanza esta previsión de la Semana Santa

Las redes sociales de Jorge Rey sacan humo y no es casualidad, tenemos por delante una serie de cambios que pueden ser los que marcarán la diferencia en unos días de lo más especiales. Esta Semana Santa tendremos por delante algunos cambios de tiempo destacados.

Jorge Rey ha detallado estos días complicados que coinciden directamente con la previsión de la AEMET que nos dice que: «Continuará la situación de inestabilidad con el paso de una vaguada en niveles altos. Así se esperan precipitaciones y chubascos en la mayor parte de la Península, que en el nordeste y en Baleares además irán acompañados de tormenta y podrán ser localmente fuertes. La entrada de un frente por el noroeste hará que las precipitaciones sean persistentes en el noroeste, mientras que en la mitad sudeste serán menos probables y no se esperan en el extremo sudeste. Se esperan en forma de nieve en montañas de la mitad norte y del sudeste acumulados en montañas del extremo norte por encima de 1200 m; la cota de nieve se mantendrá por encima de 900/1400 m, subiendo por el suroeste al final del día por encima de 1600/1800 m. Cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de Canarias e intervalos nubosos en el sur.

Las temperaturas máximas aumentarán en el oeste y centro de la Península y descenderán en el nordeste y en Baleares. Las mínimas descenderán ligeramente en la mayor parte de la Península y en Baleares. En Canarias se esperan pocos cambios. Las heladas débiles se extenderán por la mayor parte de los sistemas montañosos del norte y sureste y parte oriental de la meseta Norte».

Siguiendo con la misma previsión han otro fenómeno que pondrá en riesgo estos días: «Continuarán soplando vientos moderados del oeste y suroeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en litorales del sur peninsular, Ampurdán y en el extremo oriental peninsular. En Canarias continuará el alisio moderado con posibles intervalos de fuerte en zonas expuestas».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones y tormentas localmente fuertes en el nordeste peninsular y en Baleares. Rachas muy fuertes en litorales del sur peninsular y en el extremo oriental. Nevadas con acumulados en montañas del extremo norte por encima de 1200 m». Tocará preparar el abrigo y el paraguas para estas fiestas.