Jorge Rey dice adiós a la tranquilidad atmosférica de cara al próximo año

Jorge Rey dice adiós a la tranquilidad atmosférica en España de cara al año que viene, este 2024 empezará con muy malas noticias. Estamos iniciando el mes de noviembre, el tiempo vuela y cuando menos nos demos cuenta estaremos ya dando la bienvenida a un nuevo año. En este caso y según Jorge Rey, nos enfrentaremos a un nuevo ciclo, radicalmente distinto al anterior. Quizás estemos ante uno de los años más fríos de la historia, dejando atrás a las grandes nevadas que él mismo predijo. Esto es lo que nos espera el próximo año.

Adiós a la tranquilidad atmosférica de cara al próximo año según Jorge Rey

El tiempo parece que nos está dando una serie de episodios meteorológicos que son especialmente complicados. Los días pasan y las borrascas llegan a gran velocidad. Hemos pasado de una sequía extrema a unas lluvias que llegan casi cada semana.

Pese a estas lluvias, no hemos podido acabar con algunas restricciones que siguen estando presentes en determinadas zonas. Las tormentas de estos días no han servido para poder acabar con una marcada inestabilidad que nos ha afectado de lleno.

Lo que nos espera durante los próximos días parece que no terminará de ser como se esperaba. Al menos no para un Jorge Rey que se ha adelantado a los expertos de la AEMET. Como ya viene siendo habitual para este joven no hay barreras y es capaz de hablar alto y claro sobre lo que nos espera.

Fue el primero en advertir que llegaba Filomena con una fuerza y temperaturas nunca vistas. Pero lo que veremos durante los próximos días puede ser incluso peor. Hay una serie de señales que nos indican que el cambio está cada vez más cerca, para Jorge Rey hay una fecha en concreto.

Las cabañuelas muestran un invierno muy frío y las señales de los animales y los dichos populares también. Tal y como ha dicho en varias ocasiones Jorge Rey: «Año de bellotas, año de nieve hasta las pelotas». Por lo que la llegada del mal tiempo será una realidad con el cambio de estación.

Jorge Rey ya advierte de que durante la segunda semana de noviembre ya empezaremos a ver llegar una bajada de temperaturas constante. Pero lo peor puede llegar con la Navidad y el inicio del año, 2024 cuando el frío podría provocar, de nuevo, unas nevadas históricas.