Jesús Calleja, como nunca lo hemos visto: la tremenda bronca a Omar Montes y TheGrefg

Jesús Calleja, reconocido aventurero y presentador de uno de los espacios más icónicos de la televisión, ha dejado claro que ni el estatus de estrella protege a sus compañeros de aventuras de una buena llamada de atención. Durante la grabación de uno de los episodios de su programa ‘Universo Calleja’, en un viaje que los llevó a las imponentes montañas de Nepal, el comunicador protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral: una regañina en tono humorístico dirigida al cantante Omar Montes y al popular streamer TheGrefg por su falta de puntualidad a la hora del desayuno.

El incidente, que quedó registrado en un vídeo compartido en redes sociales por los propios implicados, muestra a Jesús Calleja en su faceta más directa y divertida. Omar Montes, siempre dispuesto a bromear, fue quien introdujo la situación invitando a Calleja a «soltar su veneno». La respuesta del aventurero no se hizo esperar. Con su característica espontaneidad, se dirigió a los dos invitados dejando un mensaje que, aunque envuelto en humor, tenía una clara lección: «Esta gente, como lo tiene todo y son famosísimos, ya nadie les riñe. Pero aquí las reglas son diferentes».

Entre risas, Calleja no dudó en recalcar que la falta de puntualidad no es algo que pase desapercibido en su equipo. «Aquí no importa si tienes millones de seguidores o si eres el streamer más visto del mundo; las normas son las mismas para todos», afirmó mientras señalaba a TheGrefg, quien respondió con un sarcástico: «Sí, papá». Sin embargo, el aventurero no se detuvo ahí y también lanzó su humor hacia Omar Montes: «Tú tampoco te salvas. Mañana, si vuelves a llegar tarde, te saco de la cama de las orejas. ¿Cuánto hace que no te reñían así, eh?»

Los detalles sobre el nuevo proyecto de Jesús Calleja

El desencuentro, que rápidamente generó carcajadas entre los integrantes de esta anécdota, también ha revelado un aspecto menos conocido de Calleja: su habilidad para manejar a un grupo tan diverso como el que lo acompaña en esta aventura. Además de Omar Montes y TheGrefg, entre los invitados a esta temporada de Universo Calleja se encuentran figuras tan distintas como el cantante Antonio Orozco y la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. Cada uno, con sus peculiaridades, aporta una dinámica única a la experiencia, lo que garantiza que las interacciones entre ellos sean tan memorables como las propias aventuras en las montañas.

El viaje a Nepal no solo se centra en explorar paisajes impresionantes y enfrentarse a los retos de la naturaleza, sino también en las relaciones humanas que se desarrollan en un entorno tan exigente. Calleja, como anfitrión, sabe equilibrar momentos de tensión y diversión, haciendo que incluso los episodios más cotidianos, como un desayuno, se conviertan en lecciones de convivencia y disciplina.

Aunque la situación fue captada en tono cómico, el mensaje subyacente es claro. Para Jesús Calleja, el respeto y la puntualidad son valores fundamentales, independientemente de la fama o el éxito que se haya alcanzado. En un entorno tan extremo como Nepal, donde cada día está planificado al detalle, estas cualidades no solo facilitan la logística, sino que también reflejan el compromiso y la seriedad con los retos que se enfrentan.

El presentador da una lección a todos

Jesús Calleja ha construido su carrera sobre la base de la superación personal y la disciplina, valores que busca transmitir a sus invitados. Este incidente, aunque menor, ilustra cómo el aventurero combina la diversión con una enseñanza más profunda. «Aquí todos somos iguales, la montaña no distingue entre famosos y desconocidos», suele decir el presentador y este momento no fue la excepción.

El vídeo de la bronca no tardó en generar reacciones en redes sociales. Los seguidores de Omar Montes y TheGrefg aplaudieron el buen humor con el que ambos se tomaron la situación, mientras que los fanáticos de Calleja destacaron su habilidad para mantener el orden sin perder su toque característico. Muchos expresaron su emoción por ver cómo se desarrollará la convivencia entre este grupo tan ecléctico en los próximos episodios.

La nueva temporada de ‘Universo Calleja’ promete ofrecer momentos únicos, tanto por los impresionantes escenarios naturales como por la interacción entre los invitados. Con un elenco tan diverso, los espectadores pueden esperar desde debates culturales hasta anécdotas hilarantes, todo bajo la mirada experta y siempre auténtica de Jesús Calleja.

Lo ocurrido en ese desayuno en Nepal es solo una muestra de lo que está por venir. Jesús Calleja ha demostrado, una vez más, que en su programa no hay lugar para egos inflados ni privilegios especiales. En la montaña, todos son iguales y la puntualidad es tan importante como cualquier otro desafío que se enfrenten.

Las reacciones no se han hecho esperar, pues Omar Montes tiene mucho poder en las redes sociales. Hay que recordar que se hizo conocido por ser novio de Isa Pantoja, pero con el paso del tiempo se ha convertido en un cantante consagrado.