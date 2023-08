¡Irreconocible y brillante! Priscilla Delgado, Lucía en ‘Los Protegidos’, vuelve con un look impactante en Netflix

Todo el mundo recuerda ‘Los Protegidos’, la mítica serie de Antena 3 que situó a Priscilla Delgado en una posición envidiable. En aquella época era solo una niña, pero demostró ser una gran actriz y cuando terminó la mítica ficción no le faltaron los proyectos. Ha llegado a trabajar con Pedro Almodóvar, pero es cierto que hasta la fecha no había interpretado un papel con tanta transcendencia como el que tuvo en ‘Los Protegidos’. La joven ha firmado un nuevo contrato para participar en ‘El club de los lectores criminales’, la nueva ficción protagonizada por Álvaro Mel.

A todo el mundo le ha llamado la atención su cambio. Está irreconocible, preparada para triunfar en Netflix, plataforma que ha emitido su nueva ficción. ‘El club de los lectores criminales’ se ha estrenado el 25 de agosto y cada vez son más los que están enganchados a la serie. Se basa en la vida de una estudiante universitaria que se aficiona más de la cuenta a las famosas novelas de novelas de Stephen King. Un dato curioso es que esta ficción está basada en la novela Carlos García Miranda, el guionista de ‘Los protegidos’.

El nuevo look de Priscilla Delgado

Priscilla Delgado se ha encontrado con un gran equipo. Trabajó durante mucho tiempo con Carlos García, pero no se veían desde hacía más de una década. En estos momentos se ha convertido en la gran sensación de Netflix, pues había espectadores que le habían perdido la pista. Eso sí, la puertorriqueña nunca ha desaparecido del mundo de espectáculo, al contrario. Ha trabajado con profesionales de la talla de Pedro Almodóvar. En España ha ido trabajando poco a poco y ha conseguido convertirse en un referente para sus compañeros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Priscilla Delgado (@priscilla.delgado)

Los expertos recalcan que Priscilla ha superado un obstáculo bastante complejo. Gran parte del público le asocia con el papel que interpretó en ‘Los Protegidos’, pero ahora emplea registros completamente distintos. En ‘El club de los lectores criminales’ ha compartido reparto con Carlos Alcaide, Iván Pellicer y otros actores que se han sentido afortunados de disfrutar de su experiencia. En estos momentos solamente se habla de una cosa: el gran cambio de look que ha experimentado.

Empezó con 8 años

Es normal que los espectadores no dejen de comentar el cambio físico de Priscilla Delgado. Empezó a trabajar en la pequeña pantalla con 8 años y desde entonces no ha desaparecido. Ha estado en otros proyectos como ‘Julieta’ en 2015 o ‘Abracadabra’ en 2017. No obstante, su gran cambio ha lucido más en la nueva serie de Netflix, por eso hay tantos comentarios sobre el tema. Ha compartido espacio con Álvaro Mel, protagonista de ‘Un cuento perfecto’.

Ha nacido una estrella

El talento de Priscilla Delgado no tiene nada que ver con sus espectacular aspecto físico. Es una gran actriz, independientemente de su belleza, pero sus fans no dejan de reflexionar sobre el cambio que ha experimentado. Ya tiene 21 años. Una de sus grandes oportunidades tras finalizar ‘Los Protegidos’ es trabajar de la mano de Almodóvar en 2015, cuando tenía 14 años.