El inesperado cambio de vida de Colate: el salto profesional que nadie se imaginaba

Nicolás Vallejo-Nágera, conocido popularmente como Colate, ha sorprendido a todos con un nuevo y radical cambio en su carrera profesional. El ex marido de la famosa cantante Paulina Rubio, que a lo largo de los años ha demostrado ser un hombre versátil y valiente enfrentándose a diversos desafíos, incluido su paso por ‘Supervivientes’, ha decidido aventurarse en un ámbito completamente nuevo: el deporte. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que no ha abandonado su faceta televisiva, de hecho hace unos días confirmó que va a colaborar el ‘TardeAR’, espacio presentado por Ana Rosa Quintana.

El miércoles 10 de julio se dio a conocer la noticia que ha dejado a muchos sin palabras. Colate ha entrado en el mundo del fútbol al asumir el cargo de vicepresidente del C.D. Badajoz. Esta inesperada incursión ha sido posible gracias a su representación de la empresa Lanupse, que ha decidido nombrar a María Bernabé Rubio como presidenta del club. Cabe destacar que María Bernabé Rubio se convierte así en la primera mujer en ocupar este prestigioso puesto en la historia del C.D. Badajoz.

Con una mezcla de emoción y orgullo, el empresario ha compartido esta última hora con sus seguidores. Ferviente aficionado al fútbol y fiel seguidor del Real Madrid, no ha tardado en manifestar su entusiasmo por esta nueva etapa. «Agradecido de formar parte del @cdbadajoz como Vicepresidente, con la Presidenta María Bernabé @mariariverside y un gran equipo con muchas ilusiones por cumplir», escribió en sus redes sociales, acompañando sus palabras con un carrusel de fotografías en las que posa orgullosamente con la camiseta del club extremeño.

Colate empieza una nueva etapa

La llegada de Colate al C.D. Badajoz no solo marca un giro significativo en su trayectoria profesional, también presenta un gran reto. El club ha experimentado dos descensos consecutivos en las últimas temporadas y actualmente milita en la Tercera Federación. Sin embargo, con el ex de Paulina Rubio a bordo, la meta está clara: el ascenso.

Las imágenes compartidas por el empresario reflejan el espíritu de lucha y determinación que se respira en el equipo. «Un ascenso se gana cada día de entrenamiento y cada domingo de partido», se puede leer en el gimnasio donde los jugadores entrenan arduamente.

Más adelante dio una entrevista en el diario ‘Vanitatis’ para profundizar en este asunto y declaró: «Voy a tener funciones de representación, voy a apoyar como pueda con mi experiencia con el mundo de la comunicación y el marketing: los patrocinios, marcas, colaboraciones, contactos… También me ocuparé de la internacionalización de la marca y el concepto para hacer crecer su nombre».

No entiende que el público se haya extrañado, pues el deporte es un negocio que siempre le ha interesado. «El mundo del fútbol siempre me ha gustado y me ha atraído. En este caso, el proyecto lo ha montado un equipo de personas que conozco desde hace mucho tiempo y me encanta. Este proyecto va devolver al equipo y a Badajoz la grandeza que merecen».

Así ha reaccionado los amigo de Colate

El nombramiento de Colate no ha pasado desapercibido. Muchos amigos y conocidos han aprovechado para felicitarle y desearle suerte en esta nueva aventura. Figuras públicas como Pipi Estrada, Miguel Abellán, Michel, Fernando Morientes y Poty Castillo han mostrado su apoyo al empresario. «Este es mi hermanito!! No le tiene miedo a ná!! Un pasito más y ya estás aquí!!», escribió el reconocido bailarín y coreógrafo Poty Castillo en el post de Colate.

La noticia no solo ha causado revuelo entre sus seguidores, también entre los aficionados al fútbol y los medios deportivos. La presencia de Colate en el C.D. Badajoz promete traer una nueva energía y perspectiva al club, que espera con ansias lograr el tan ansiado ascenso. Con María Bernabé Rubio como presidenta y Nicolás Vallejo-Nágera como vicepresidente, el club extremeño inicia una nueva etapa llena de expectativas y sueños por cumplir.

«Voy a ir a todos los partidos que pueda, evidentemente mi trabajo es más en Madrid, pero sí que tengo muchas ganas. Cada vez paso más tiempo en España y cada vez tengo más trabajo y haré todo lo que pueda para acudir», ha declarado nada más comunicar esta última hora.

Nicolás Vallejo-Nágera ha dado un sorprendente salto profesional al convertirse en vicepresidente del C.D. Badajoz. Este nuevo reto en el ámbito del deporte representa un cambio significativo en su carrera. Tiene claro que va a dar lo mejor de él, entre otras cosas porque a su hijo le hace mucha ilusión que este proyecto llegue a buen puerto.

«El reto es coger un equipo, un nombre y una marca y llevarlo a lo más alto posible, lo más rápidamente posible. Mi hijo es un fanático. Por eso, me ha interesado mucho y ayer se hizo realidad nuestra incorporación», declara en el medio citado anteriormente.