El importante anuncio de Kiko Rivera que dará un vuelco a su carrera profesional

Kiko Rivera está atravesando uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional. Esa es la razón por la que se ha visto obligado a tomar una decisión que marcará un antes y un después: va a dejar las redes sociales.

Seguirá publicando contenido y compartiendo cosas con su ejército de fans, pero considera que ha llegado el momento de apostar por su destreza encima de los escenarios. Esta misión le va a robar demasiado tiempo, así que dejará de hacer directos en Twitch con el objetivo de ganar dinero. No va a desaparecer de Instagram ni de ninguna otra plataforma, pero dejará de verlas como una fuente de ingresos.

Kiko Rivera se ha esforzado mucho para demostrar que es un cantante de primera categoría. La fama de Isabel Pantoja le ha abierto muchas puertas, pero también le ha generado muchos enemigos. Le acusan de no estar a la altura y de haberse aprovechado de la popularidad de su madre para ganar peso en la industria musical. No obstante, el DJ ya cuenta con bastantes éxitos en el mercado, como por ejemplo ‘Malibú’, un tema que promete revolucionar el verano. Como no podía ser de otra forma, cuenta con el apoyo de Irene Rosales, quien siempre ha puesto por él.

A pesar de no haber solucionado sus problemas con Isabel Pantoja, Kiko ha encontrado cierta estabilidad emocional gracias a los últimos acontecimientos que han tenido lugar dentro de su familia. Su prima Anabel está embarazada de su primer hijo y ha anunciado la noticia en una conocida revista, pero antes habló con él para que fuera el primero en enterarse. La relación entre la influencer y el músico ha pasado por muchas etapas, de hecho estuvieron un tiempo sin hablarse, pero por suerte todo esto no es más que un triste recuerdo.

Así es la relación de Kiko Rivera y Anabel Pantoja

Kiko dio una entrevista en ‘Sálvame Deluxe’ y aclaro en qué punto estaba su vínculo con Anabel Pantoja. Lo primero que hizo fue dejar claro que siempre habían estado muy unidos, pero la cosa cambió cuando las sevillanas se convirtió en un rostro conocido y empezó a ganar dinero en televisión.

«Quiero que ella entienda, sin que parezca que la quiero atacar, que hay un determinado momento en el que ella cambia conmigo. Lo noté en sus comportamientos. Yo podré ser mejor o peor, pero siempre he sido igual. Sin embargo, ella ha pasado de ser una persona con la que daba gusto estar: graciosa, sin vergüenza ninguna, encantadora a ser una persona que no sé si es mi prima o Jennifer López». Estas palabras marcaron un antes y un después en la conexión que había entre los primos. Por si todo esto fuera poco, Kiko comparó su patrimonio con el de Anabel.

«No me gusta hablar de dinero, pero tengo un poquito más que Anabel. Un poco más. Entre dinero que tengo en el banco y cosas que tengo tendré 1.500.000. No me compro una casa porque no me gusta, soy culo inquieto y me gusta moverme», declaró cuando le preguntaron por qué no vivía en una casa que fuera suya. Recordemos que Anabel Pantoja adquirió una lujosa vivienda en la que ha creado su propio paraíso.

La trayectoria de Kiko Rivera

Kiko Rivera es famoso por ser hijo de Isabel Pantoja, de hecho sus primeros pasos en el mercado laboral fueron en discotecas y eventos que le contrataban como imagen. Después se dio cuenta de que él también estaba preparado para entretener a los espectadores y dejó los programas de televisión para subirse encima de los escenarios. Lo cierto es que su vida no ha sido fácil. En su momento reconoció que había tenido problemas de conducta debido a sus adicciones, pero afortunadamente este asunto ya está solucionado.

«Quiero que la gente entienda que para mí es muy difícil, que me dedico a la noche. Aguanto, y cuando veo que sale el demonio, porque el demonio sale, para el hotel. Intento no beber alcohol, el problema es el alcohol», declaró durante una entrevista en ‘Late Xou’ con Marc Giró. Recordó que su profesión generaba ciertos riesgos, aunque por fin tiene claro cuál es el camino que no debe tomar. «Antes consumía hachís y marihuana todos los días y también cocaína. Para mi ir a trabajar era pegarme una fiesta, no rendía en mi trabajo, no daba lo que tenía que dar», aclaró.

Se refugió en las redes sociales

El hijo de Isabel Pantoja atacó duramente a la tonadillera. Empezó a trabajar con Telecinco y protagonizó una serie de programas que marcaron un antes y un después en su familia. Kiko desciende que su madre le ha engañado económicamente con la herencia de Paquirri y quiere recuperar su dinero. Hasta la fecha formaban un equipo unido, pero el DJ decidió separarse de Isabel y en estos momentos no sabe nada de ella. Con el tiempo también rompió su relación laboral con Mediaset y empezó a dar su versión a través de las redes sociales. No obstante, este negocio está a punto de llegar a su fin porque quiere centrarse en su carrera artística.