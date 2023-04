Impactante: así es la foto de Julia Otero sin ropa que circula en la red

Julia Otero es la protagonista de una foto sin ropa que circula en la red y muestra una cara oculta de la presentadora a sus 64 años. La popular periodista lleva décadas en lo más alto de su profesión, durante este tiempo parece que ha hecho un pacto para no envejecer. Es una versión femenina de Jordi Hurtado, no aparentan su edad y menos en una foto en la que aparece sin ropa. Otero puede presumir de tipazo en una imagen que no deja lugar a dudas.

Esta es la foto de Julia Otero sin ropa que circula en la red

View this post on Instagram A post shared by Julia Otero (@otero_julia)

A sus 64 años que cumplirá dentro de unas semanas, Julia Otero, abandona la televisión y lo hace después de décadas como presentadora de éxito. Podrá centrarse en su programa de radio, en su familia y salud, después de haber pasado un bache que ha podido superar, ha vuelto con mucha fuerza a su trabajo.

Otero reconoce que es una enamorada de la televisión y de la radio, medios a los que les ha dedicado toda su vida. Julia está de enhorabuena después de superar una grave enfermedad de la que nunca se ha escondido. Comunicó en directo que padecía Cáncer y ha mostrado los efectos de los tratamientos y las revisiones para darle visibilidad a una enfermedad que cada vez sufren más personas.

Cuando su salud se lo ha permitido ha vuelto al trabajo con una fuerza notable. Con unas fuerzas renovadas y luciendo tipazo corre por las redes sociales un vídeo en el que Julia Otero solo lleva una toalla. Un desnudo intencionado que nos demuestra que vive uno de los mejores momentos de su vida.

Preparada para dejar de trabajar y centrada solo en la radio y en los suyos, sus pasiones más secretas. Su hija y marido médicos han cuidado de ella a la perfección tal y como vemos en este vídeo. El paso de los años y la enfermedad la han respetado y sigue siendo una mujer que ha sabido envejecer o no hacerlo, porque está idéntica a hace unas décadas.

Espléndida después de un nuevo corte de pelo y un bronceado. Esta guerrera como muchos otros ha pasado un largo infierno: “Me falta el bazo, me falta la vesícula, me falta la tiroides, me faltan 40 centímetros de intestino. ¡Me falta de todo! [Ríe] Me quedan cuatro cosas esenciales, y con eso tiro”. Y bien que tira a juzgar por las imágenes que rápidamente se han hecho virales.