Impactante advertencia de Jorge Rey sobre el clima de junio: «Hasta que pase San Juan…»

Jorge Rey realiza una impactante advertencia sobre el clima hasta el mes de junio, será mejor que no dejemos la chaqueta en casa. Hasta San Juan será mejor que no nos confiemos, el calor, aún no ha llegado de forma definitiva.

Tenemos muchas ganas de que llegue un verano en el que el buen tiempo se convierte en protagonista, pero cuidado porque antes de que esté presente, tocará dejar atrás una primavera con mucho movimiento. Según Jorge Rey, esto es lo que nos esperará en estas semanas.

La impactante advertencia de Jorge Rey

El adolescente que en su día predijo la llegada de Filomena no duda en poner en práctica todas sus habilidades para decirnos bien claro qué es lo que nos está esperando. Habrá llegado el momento de prepararnos para dar un paso importante, en especial, todos aquellos que ya miran a las vacaciones.

Dentro de unas semanas se acabarán las clases, justo coincidiendo con un San Juan que marca una frontera. Hasta no hace mucho, todos recordaremos como el día de esta fiesta, seguíamos con la chaqueta, quizás no durante el día, pero las noches seguían siendo frías, algo con lo que quizás no contábamos.

El cambio más significativo llegaba después de este momento y ya pensando en un giro radical que teníamos sobre la mesa. El mal tiempo ha acabado siendo protagonista estas jornadas, incluso los primeros días de junio, algo con lo que quizás no contábamos del todo y tiene mucho qué decirnos.

La inestabilidad de esta primavera es la antesala de una situación que no deja lugar a dudas y que seguro que nos dará más de un dolor de cabeza. Hemos pasado de las altas temperaturas de días pasados a grandes descensos que han traído hasta la nieve de nuevo a zonas altas de nuestro país. Siendo una auténtica montaña rusa de temperaturas y de eventos que han acabado dando lugar a un clima sorprendente.

Pero lo peor, quizás está a punto de llegar y nos invita a vivir unas jornadas que son realmente sorprendentes en muchos sentidos. Quizás ha llegado el momento de empezar a pensar en un cambio de tiempo que puede ser una realidad, pero sin confiarnos, el verdadero calor, llegará después de San Juan y casi en un mes de julio, que sí parece que tendremos el verano encima.

Esta es la previsión del tiempo para finales de mayo

Este mes de mayo parece que nos está dejando unas cifras que no son nada normales, actualmente el norte y el sur parece que están en estaciones distintas. Tenemos un sur con temperaturas que han llegado a los 30º o más, mientras que en el norte siguen unas tormentas que nos acompañarán buena parte de lo que queda del mes.

En este aspecto la previsión de Jorge Rey coincide con la de la AEMET que nos indica que las temperaturas están realmente siendo una montaña rusa en gran parte del país, de subidas y bajadas en cuestión de días. De momento, la previsión del tiempo no deja lugar a dudas: “La estabilidad se mantendrá en gran parte del territorio: «En gran parte del país se prevé tiempo estable con cielos poco nubosos o nubes altas. No obstante, se esperan nubes matinales en Galicia, Cantábrico y área mediterránea, sin descartar precipitaciones débiles en el Estrecho, Melilla o sur de Valencia, así como algún chubasco en el este de Cataluña. Asimismo, se formará de nubosidad de evolución en el Pirineo y montañas del centro, este y sudeste peninsular, sin descartar chubascos o tormentas aislados, más probables e intensos en el Pirineo e Ibérica orientales. En el norte de Canarias, intervalos nubosos, con posibilidad de alguna lluvia débil. Probables nieblas matinales en el extremo norte, interior de Levante, montaña canaria y calima en el tercio sudeste y Alborán».

El otro gran elemento que se verá afectado por estos cambios serán las temperaturas: «Las temperaturas máximas aumentarán en la mitad noroeste peninsular, notablemente en interiores del extremo norte, y descenderán en la mitad sur del área mediterránea y archipiélagos, superando los 34 grados en valles del sudoeste peninsular. Las mínimas aumentarán por el oeste peninsular y descenderán en los tercios nordeste y sudeste y Canarias».

Por último, el viento incrementará la sensación de frío en gran parte del país: «Levante en Alborán y, con intervalos de fuerte, en el Estrecho. Vientos flojos a moderados de componente norte en Galicia y Ampurdán. Del noreste en los litorales del sureste peninsular, Baleares y, con algún intervalo fuerte, en Canarias. Variables en el resto de la Península, flojos en general». En este aspecto se mantiene las diferencias entre los distintos puntos del país, algunos empezarán a ver el verano antes y eso quiere decir que les espera una semana de grandes cambios.