Reventones húmedos, fuertes lluvias y pedrizo: la última hora de Meteored que pone en alerta a estas zonas

La situación meteorológica de España en los próximos días estará marcada por la presencia de una DANA. A lo largo de este miércoles, este temporal tenderá a desplazarse hacia el entorno del cabo de San Vicente, por lo que la inestabilidad más acusada se concentrará en ciertas regiones, con fenómenos que de nuevo pueden ser bastante adversos.

⛈️ Tormentas intensas esta tarde de miércoles en el centro y norte de la Península. En algunas zonas activamos el aviso de nivel naranja: peligro importante. Los chubascos pueden ser muy fuertes y estar acompañados de granizo grande. pic.twitter.com/qa0eTeHMqs — AEMET (@AEMET_Esp) June 26, 2024

Meteored avisa sobre la DANA

Según ha informado Meteored, el sector más «inestable» de una DANA es su «borde nororiental», donde se encuentra la zona de divergencia en altura. Además, en superficie irrumpirá un flujo mediterráneo cálido y húmedo del este-sureste, por lo que las condiciones serán «idóneas» para que las nubes crezcan con «mucha energía» a lo largo de la tarde-noche de hoy.

En las horas centrales del día los núcleos convectivos saltarán en Castilla-La Mancha, extremo oriental de Extremadura y en la Comunidad de Madrid, donde ya pueden descargar con fuerza y localmente con granizo. Con el paso de las horas tenderá a ganar intensidad y organización, desplazándose de sur a norte y afectando posteriormente al entorno del Sistema Central.

También los aguaceros se dejarán sentir en Galicia y en Navarra, donde también descargarán unos cuantos litros en poco tiempo, aunque en principio esos núcleos no serán tan extensos. Se desarrollarán tormentas en otros lugares del interior peninsular, pero a priori no serán tan fuertes.

La previsión de los próximos días

Por otro lado, el viernes 28 se espera que la DANA se desplace hacia el noreste y acabe situándose sobre el centro peninsular. De esta forma, la probabilidad de chubascos fuertes con tormenta y granizo se extenderá a amplias zonas de la Península, con excepción del área Mediterránea, valle del Ebro y extremo noroeste peninsular, donde serán menos probables.

El sábado 29 la DANA terminará de cruzar la Península y se espera que salga por el extremo nordeste. La incertidumbre para este día es mayor, pero lo más probable es que se den chubascos con tormentas en toda la mitad norte peninsular, con la mitad sur tendiendo a estabilizarse.

A últimas horas del sábado se espera que una vaguada atlántica empiece a penetrar por el noroeste peninsular, al mismo tiempo que nos abandona la DANA. De esta forma, en el norte peninsular la inestabilidad persistiría al menos hasta el domingo, aunque no se descarta que también haya chubascos el lunes.

Meteored pone a estas zonas en alerta

Por otra parte, este miércoles hay aviso naranja en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, por tormentas y granizo superior a 2 centímetros, mientras que en Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco hay nivel amarillo por lluvia o tormentas.

No obstante, no serán estas las únicas zonas de España en alerta por las lluvias y tormentas. Aunque el nivel de riesgo disminuye, prácticamente en toda la mitad norte de la Península tendremos una alta probabilidad de ver granizo y rachas de viento muy fuertes. Todo ello en pleno verano. Y el escenario no será muy distinto para lo que queda de semana. La DANA se irá desplazando primero hacia el sur y luego hasta el noreste, dejando fuertes lluvias a su paso.