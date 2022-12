Ibai Llanos desvela su rutina de ejercicios para perder casi 10 kilos

Ibai Llanos sorprendió a todos sus seguidores el pasado mes de octubre cuando anunció que iba a comenzar una serie de cambios en su vida para perder peso y así llevar una vida más saludable con hábitos que también lo sean. Te contamos las rutinas de ejercicio de Ibai Llanos para haber conseguido perder ya casi 10 kilos de peso en su transformación, la cual está mostrando en sus redes sociales.

Con más de 12 millones de seguidores en su canal de Twitch, Ibai Llanos ha sido en los últimos años una de las personalidades de Internet más relevantes a nivel internacional, con un prestigio y un alcance que hace que prácticamente todo lo que toca se convierte en oro.

El cambio físico de Ibai Llanos

El famoso streamer anunció el pasado 31 de octubre que iba a retomar su cambio físico, el cual había intentado ya en varias ocasiones y esperaba conseguir definitivamente en esta. En su apasionante reto le acompaña Valentí Colominas, entrenador personal que también se encarga del estado físico del equipo de e-sports creado por el propio Ibai y Gerard Piqué, KOI.

El propio Ibai reconoce lo difícil que es bajar de peso cuando tienes tanto trabajo por delante, tantos kilos que perder: «Sabes que estás gordo, que no descansas bien, que no comes bien y no haces ejercicio, pero es muy difícil salir de ese círculo». De hecho, un problema relacionado con el sueño es lo que llevó al streamer a fijarse el objetivo de bajar de peso y adquirir por fin hábitos saludables.

Gimnasio en casa, nuevas rutinas de ejercicios

Ibai ha compartido en sus redes sociales un vídeo del momento en el que montó un gimnasio en su casa, con todo tipo de máquinas, mostrando además su primer entrenamiento. Su rutina de ejercicios le ha llevado a perder ya unos 8 kilos en estas semanas, una rutina que está totalmente adaptada a sus condiciones y necesidades, por lo que si las quieres realizar debes consultar con un especialista primero para saber si en tu caso son recomendables también estos ejercicios.

En estas primeras semanas, y concretamente en su primer día que es el que muestra en el vídeo, Ibai realizó varias series de sentadillas, remo y mancuernas, ejercicios enfocados a realizar una cantidad de repeticiones para que el cuerpo se acostumbre a esos movimientos. También realizó ejercicios para potenciar los pectorales, y terminó con un paseo que dice que es el que cada día pondrá fin a su rutina de entrenamiento.

Los ejercicios que realiza están enfocados a ganar músculo a la vez que pierde peso, un entrenamiento ideal para personas con sobrepeso que quieren realizar un gran cambio físico, como es el caso de Ibai. En este mes y medio desde que comenzó ha seguido a rajatabla sus entrenamientos sin importar que tuviera eventos, viajes o reuniones navideñas, lo que le ha llevado a perder ya 7-8 kilos.