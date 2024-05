La horrible experiencia que cambio la vida de Edurne

Edurne está atravesando una de las etapas más plenas de su trayectoria personal. En 2021 dio a luz a su primera hija, una pequeña llamada Yanay que se ha convertido en tendencia en las redes sociales en más de una ocasión. La artista siempre ha sido celosa de su intimidad, pero con el paso del tiempo ha comprobado que el público le adora y poco a poco va compartiendo detalles sobre su esfera privada. Tanto es así que en las últimas horas ha confesado un trauma «horrible» que padece desde que era una niña, pero antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental.

Edurne se casó con el futbolista David de Gea en 2023 después de muchos años de relación, aunque todavía tiene que luchar contra los mismos rumores. Le acusan de haberse separado y de estar viviendo una mentira de cara al público, pero la única verdad es que la cantante está más enamorada que nunca. Es cierto que pasa temporadas sin estar cerca de su marido por motivos profesionales. No obstante, entre ellos no hay ningún problema. Únicamente hay que acudir a sus respectivas cuentas de Instagram para ver que, cuando despejan sus agendas, pasan tiempo juntos acompañados de la hija que tienen en común.

Una vez aclarada la última polémica que ha salpicado a la intérprete podemos poner encima de la mesa uno de sus grandes secretos. Edurne ha desvelado que tiene pánico a las hormigas por un suceso que experimentó cuando era pequeño. Estaba con un grupo de amigas en una piscina y de un momento a otro empezó a notar un picor recorriendo su pierna. Cuando se quiso dar cuenta estaba repleta de hormigas, por eso tiene tanto miedo a estos insectos.

Edurne confiesa su trauma

La proyección mediática de Edurne cada vez es más importante. En las últimas horas ha dado una entrevista en el programa ‘Ilustres Ignorantes’ y ha aprovechado para desvelar un dato sobre su pasado que no ha dejado indiferente a nadie. «Un día en la piscina estaba yo con mis amigos, jugando tranquilamente, y fuera de la valla me encontré con una amiga. Me acerqué, estuvimos hablando, contándonos nuestra vida… y yo empecé a rascarme la pierna sin mirar. Cuando miré, había pisado un hormiguero, en bañador. Mi pierna era negra y roja de todas las hormigas negras y rojas que me estaban mordiendo».

La mujer de David de Gea admite que tiene pánico a las hormigas desde que tuvo el incidente anterior. «Me tiré a la piscina. Lo siento por la gente que estaba allí, pero las ahogué. Todas». A partir de ese instante evita a estos insectos. «Desde ese día, no puedo con las hormigas. Aunque sean pequeñitas. Peor que con las arañas. Horrible, horrible».

Como vemos, Edurne cada vez se siente más cómoda con su faceta como personaje público. En un primer momento intentaba que los espectadores únicamente hicieran referencia a su vida profesional. Sin embargo, el paso de los años le ha demostrado que tiene capacidad suficiente para afrontar cualquier reto, de ahí su naturalidad.

Edurne disfruta de su hija

Edurne se ha convertido en uno de los rostros más destacados dentro de la crónica social, por eso su embarazo tuvo tanta repercusión. La pequeña Yanay nació en marzo de 2021. Este nombre es poco común, tiene origen quechua y está cargado de significado porque dentro de la vida del artista no hay nada casual. Es una mujer extremadamente sensible que se dedica en cuerpo y alma a sacar adelante a su familia, de ahí que sus fans recalquen la injusticia de ciertos comentarios. Los rivales de Edurne han especulado con su relación con David de Gea, aunque dentro del matrimonio no hay ningún tipo de conflicto.

Otro tema importante hace referencia al trabajo de David. Tal y como hemos explicado en líneas anteriores, es futbolista y los aficionados del equipo contrario acusan a Edurne de distraerle durante los partidos. Estas palabras han terminado con la paciencia de la cantante, quien manifestó su descontento durante una de sus entrevistas.

«Es que yo tampoco siento que soy la pareja de un futbolista. David para mí es una persona muy normal, su profesión es dedicarse al fútbol, pero fuera del fútbol hacemos vida como puede hacer cualquier otra pareja», declaró en ‘Déjate Querer’ cuando el programa lo presentaba Toñi Moreno. En esta misma intervención recalcó que los ataques que recibe por estar casada con un jugador son «una falta de respeto hacia todas las mujeres, es increíble, y que se siga haciendo, que ese es el problema».