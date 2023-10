La «histórica» borrasca Aline fue sólo el principio: la previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero revela una previsión que pone los pelos de punta, la borrasca Aline solo fue el principio. El tren de borrascas que ha traído el inicio del primer gran temporal del otoño no ha hecho más que empezar. La semana pasada Aline y Babet hicieron acto de presencia con unas lluvias abundantes que han roto todos los registros, esta semana será Bernard la primera gran borrasca que nos golpeé de lleno. Esto es lo que nos espera según un Roberto Brasero que ha lanzado una alerta desde una previsión que no es nada buena.

La previsión de Roberto Braser

El principio del primer gran temporal del otoño en España fue la borrasca Aline, una de las más intensas de la temporada, ya ha hecho historia. Los registros de lluvia en determinados puntos del país no dejan lugar a dudas. Pero lo peor parece que está por llegar y nos coloca en una situación complicada.

Tal como ha advertido Brasero desde su canal del tiempo: “El domingo, sin embargo, irá aumentando otra vez la nubosidad por el oeste ya que se acerca una nueva borrasca que podría entrar por el Golfo de Cádiz y dejar fuertes lluvias de nuevo en zonas del Extremadura, Andalucía occidental y zona centro, sobre todo por la tarde.”

Por lo que durante las próximas horas nos enfrentamos a un cambio de rumbo que puede ser significativo. La previsión del tiempo no deja lugar a dudas: «Podría alcanzar el resto del oeste peninsular, pero es menos probable que llegue al Mediterráneo y Baleares. Podría ser una borrasca potente pero no más fría, y de hecho los vientos que arrastre incluso puede que sean cálidos y que hagan subir las temperaturas a lo largo del domingo, desapacible sí, pero no más frío».

Desde su canal del tiempo Roberto Brasero ha querido lanzar una advertencia. No solo la lluvia o el frío llegarán con fuerza estos días. También lo hará el viento que puede ser extremadamente peligroso: “Y ojo de nuevo a las rachas fuertes de viento que acompañarán la llegada de esta nueva borrasca que podría acabar siendo nombrada como ‘Bernard’. Ese viento de nuevo podrá ser muy fuerte en Pirineos, zona centro, Extremadura y sobre todo Andalucía… Cuidado con las palmeras.” Por lo que será mejor no estar cerca de este y de ningún otro árbol o zona donde los objetos puedan caerse, no dejar las macetas fuera o cualquier otro elemento que pueda salir volando ante unas rachas de viento fuertes.