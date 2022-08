¿Han dejado de ser amigas Anna Simón y Cristina Pedroche? Toda la verdad sobre su relación

Con el ritmo frenético de las redes sociales y la exposición constante de los personajes públicos, parece que todo lo que pase tenga que ser publicado. Es por ello que cuando dos personas que antes se llevaban mucho, dejan de aparecer juntas, saltan los rumores entre sus seguidores y la prensa. Esto mismo ha pasado con la relación de Anna Simón y Cristina Pedroche. Pero ha sido esta última la que ha aclarado en qué momento están ambas presentadoras.

Dos presentadoras que han coincidido en los platós

Anna Simón y Cristina Pedroche han coincidido más de una vez en televisión, han colaborado en varios formatos y por ello, sus carreras profesionales se han mantenido muy conectadas. Ambas no dudaban a mostrar su amistad en redes cuando coincidían, no obstante, hace tiempo que no se las ve juntas. Algo que ha activado los alarmas de sus seguidores.

Empezaron sus caminos en televisión de manera paralela y sus fans han podido seguir sus pasos durante los últimos años. Y si bien es cierto que hace tiempo que no se las ve juntas, Cristina Pedroche no ha dudado en lanzar palabras bonitas a su compañera de platós cuando ha tenido ocasión.

La relación actual entre Anna Simón y Cristina Pedroche

La presentadora ha concedido a sus seguidores una ronda de preguntas a través de Instagram y entre las preguntas ha aparecido la duda sobre la relación de Anna Simón y Cristina Pedroche. «¿Sabes algo de Anna Simón? ¿Sigues teniendo contacto con ella?», esta era la pregunta que le hacían a la presentadora y ella no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a Anna. «Conocí a Anna Simón en 2011, en ‘Otra movida’, y desde el primer momento conectamos», confesaba Pedroche.

«Ella es una mujer increíble a la que quiero y admiro muchísimo. Y ahora además una gran madre. Siempre estamos cuando nos necesitamos (y yo la escribo muchísimo para que me mande fotos de su preciosa Aina)» aprovechaba la ocasión para comentar sobre la situación de esta relación en la actualidad. Parece que su relación se mantiene con el paso del tiempo y que ambas han encontrado en la otra una gran amiga con la que contar en los momentos importantes de la vida.

También, ha aprovechado para hacer un guiño a los seguidores y comentar que «aunque no se publiquen cosas no significa que no pasen» dejando claro que ella no publicaba todo lo que pasaba en su vida. Parece que la inmediatez de las redes deja a un lado la privacidad de los famosos, pero aún con la fama que acompaña a Cristina Pedroche, ella siempre se ha mostrado muy privada y reservada con su vida fuera de los platós.

Si volveremos a ver a estas dos presentadoras juntas en la televisión o por las redes, lo dirá el tiempo, pero los seguidores pueden respirar tranquilos sabiendo que la relación se mantiene fuerte y estable entre las dos amigas que han compartido momentos increíbles en la pequeña pantalla esta última década.