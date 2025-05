Golpe para Cayetano y Francisco Rivera: el triste motivo por el que se han reencontrado

Hace apenas unas semanas, Francisco y Cayetano Rivera protagonizaban una imagen de unidad familiar al reencontrarse en Sevilla con motivo del nacimiento del cuarto hijo de Fran. En aquel momento, la visita de Cayetano al domicilio de su hermano y Lourdes Montes evidenciaba un acercamiento entre los diestros tras diversas etapas marcadas por la distancia y la tensión. La llegada del nuevo sobrino supuso un motivo de celebración para ambos, un instante de felicidad familiar que parecía sellar una reconciliación silenciosa.

Sin embargo, el destino les ha obligado a reencontrarse de nuevo bajo circunstancias mucho más sombrías. Esta vez, la causa ha sido el fallecimiento de Alfonso Ordóñez, tío abuelo de ambos por parte de madre y una figura profundamente ligada a la tradición taurina de la familia. Su muerte, ocurrida en Sevilla a los 86 años, ha teñido de luto a una de las sagas más emblemáticas del toreo. Francisco y Cayetano, que acudieron al tanatorio de forma discreta, volvieron a coincidir cara a cara en un contexto marcado por la pérdida y el recogimiento.

Alfonso Ordóñez no era una figura cualquiera dentro del universo familiar de los Rivera. Hermano de Antonio Ordóñez y por tanto tío directo de Carmina Ordóñez, ejerció siempre un papel relevante, tanto desde el punto de vista emocional como simbólico. Su trayectoria, marcada por la vinculación al mundo taurino, así como su relación con las nuevas generaciones de toreros de la familia, lo convirtieron en una referencia respetada por todos.

Su fallecimiento ha generado una profunda conmoción en su entorno más cercano, especialmente entre aquellos que han crecido bajo la sombra de la tradición taurina de los Ordóñez. En el tanatorio sevillano donde se celebró el velatorio, se dieron cita no solo amigos y allegados, sino también numerosas personalidades relacionadas con la tauromaquia, que quisieron rendir tributo a una figura clave dentro del árbol genealógico de los Rivera Ordóñez.

Duro golpe para Francisco y Cayetano Rivera

Tanto Fran como Cayetano llegaron al lugar de forma separada, evitando las cámaras en la medida de lo posible y cubriéndose el rostro con gafas oscuras. La imagen de ambos, serios y serenos, transmitía respeto y contención. Compartieron breves momentos junto al resto de familiares, sin protagonizar escenas públicas, aunque su sola presencia sirvió como testimonio de que, al menos en esta ocasión, las diferencias pasadas quedaban relegadas frente al peso de la despedida.

Llamó la atención entre los asistentes una ausencia notable: la de Julián Contreras. Hijo menor de Carmina y medio hermano de Francisco y Cayetano, no acudió al funeral de su tío abuelo, y su ausencia no ha pasado desapercibida. Las razones de su inasistencia no han sido aclaradas, ni por él ni por su entorno más cercano y por el momento no ha emitido ningún mensaje público relacionado con esta pérdida familiar.

La relación entre Julián y sus hermanos es compleja. A lo largo de los años, se han producido desencuentros y reproches públicos que han dificultado la convivencia e incluso cortado los lazos familiares durante largas temporadas. En este caso, se desconoce si su decisión de no presentarse responde a motivos personales, a una falta de vínculo con el fallecido, o a un intento deliberado de evitar una situación incómoda.

Sea como fuere, su ausencia en un momento de duelo colectivo vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de los vínculos familiares, incluso en clanes tan conocidos como los Rivera. Aunque ni Fran ni Cayetano han hecho declaraciones al respecto, lo cierto es que el distanciamiento con Julián se mantiene intacto.

Una relación mediática y compleja

La historia entre Francisco y Cayetano Rivera está tejida de momentos complejos, apoyos incondicionales y también de silencios prolongados. Durante años, la relación entre ellos ha estado sometida a la presión mediática y a las diferencias personales, algunas de las cuales tuvieron que ver con su distinta postura ante el legado de su padre, Paquirri, o la forma en que cada uno ha gestionado los conflictos familiares, incluidos los relacionados con Isabel Pantoja o con Kiko Rivera.

Aunque en los últimos tiempos han dado muestras de acercamiento, no han sido pocas las ocasiones en que los rumores de ruptura han cobrado fuerza. La visita reciente de Cayetano a casa de Francisco fue interpretada por muchos como una señal de que las tensiones se habían disipado. En ese encuentro, se vio a Cayetano acompañado de su hijo, fruto de su matrimonio con Eva González, un gesto que no solo confirmaba la cercanía entre los hermanos, sino también la voluntad de que las nuevas generaciones mantengan el contacto y crezcan compartiendo vínculos familiares sólidos.

Este tipo de gestos, aunque discretos, tienen un gran valor simbólico dentro de una familia que ha vivido no pocos episodios de conflicto público. La prioridad ahora, según apuntan fuentes cercanas, es preservar el bienestar de los hijos y mantener la unidad en lo que respecta a los vínculos entre primos, especialmente cuando todos residen en la misma provincia. No obstante, todo lo que hagan se desarrollará en la intimidad.