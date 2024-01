La gente no da crédito a la forma en la que Úrsula Corberó y Madonna se conocieron

Un programa de televisión estadounidense ha caído rendido ante los encantos de Úrsula Corberó, la actriz ha visitado el espacio matinal de NBC para promocionar su último proyecto internacional. El presentador no lo ha dudado dos veces y le ha preguntado por su amistad con Madonna, una amistad que surgió de forma completamente casual y que ha dejado a todos sin palabras. La Reina del Pop es una de las seguidoras más fieles de ‘La Casa de Papel’, el proyecto que convirtió en una estrella a Úrsula fuera de nuestro país. Recordemos que se metió en la piel de Tokio, un personaje que tenía muchas tramas dentro de la mítica ficción.

Úrsula Corberó cada vez tiene más peso mediático, de hecho visitó el programa de Jimmy Fallon en 2021. Fue allí donde contó que era amiga de Madonna y ahora, en el formato Today with Hoda & Jenna de NBC ha explicado como fue su último encuentro. La artista le invitó al concierto que dio en Barcelona, espectáculo en el que la actriz se convirtió en protagonista porque bailó ‘Vogue’ junto a la Reina del Pop. Las presentadoras del magacín estadounidense se han sorprendido al descubrir los detalles de esta noticia.

Hoda Kotb, Jenna Bush Hager, Kevin Hart y Gugu Mbatha-Raw tenían el objetivo de entrevistar a Úrsula Corberó a raíz de su papel protagonista en ‘Lift: Un robo de primera clase’. Esta película está disponible en Netflix desde el 12 de enero y es obra del director F. Gary Gray. La comunicadora Jenna Bush desconocía que Úrsula formaba parte del círculo más cercano de Madonna y cuando ha recibido la información se ha mostrado gratamente sorprendida.

Así conoció Úrsula Corberó a Madonna

«Úrsula, una cosa que hemos aprendido de ti mientras te buscábamos en Internet es que eres una buena amiga de Madonna», le comentaron en el programa. La actriz se siente especialmente orgullosa de esta relación, por eso no se molestó en disimular y reconoció que los rumores eran ciertos. Sus palabras generaron tanta expectación que se vio obligada a contar los detalles de esta amistad. Amistad que es un secreto a voces porque la catalana subió a bailar durante uno de los espectáculos que Madonna ha dado durante su última gira. «Esto no le ocurre a todo el mundo», apuntó Hoda Kotb.

En ese momento Corberó se animó a contar lo que hay detrás de este vínculo. «Bueno, nos conocimos en un viaje en avión. Ella se acercó y me dijo que era una gran fan mía», empieza diciendo. «Es de locos que alguien de la talla de Madonna viniese a decirme que era seguidora mía». Después ha matizado que fue ‘La Casa de Papel’ la serie que cautivó a la diva. Gracias a este proyecto se unió a ella y en la actualidad sigue manteniendo el contacto, tanto que Madonna invitó a Úrsula al concierto que dio en España al descubrir que estaba en Barcelona.

«Ella tenía concierto en Barcelona y yo estaba allí. Así que me escribió y me invitó», comenta visiblemente orgullosa. Y recalca: «Nos queremos mucho». La fama de la actriz, quien se dio a conocer gracias a su papel protagonista en ‘Física o Química’ ha crecido como la espuma en los últimos tiempos, cada vez tiene más presencia en la pequeña pantalla y se ha convertido en uno de los grandes activos de Netflix, plataforma donde acaba de triunfar gracias a ‘El cuerpo en llamas’.

La amabilidad de Madonna

Úrsula Corberó ha explicado que Madonna fue muy amable con ella. Se conocieron dentro de un avión y la cantante mostró su mejor faceta. «Hizo contacto visual conmigo y vi cómo se acercaba hacia mí mientras seguía mirándome. En ese momento, puso su pie sobre mi asiento mientras me saludaba», comenta la actriz con una sonrisa. Gracias a esta confesión, la televisión estadounidense le ha recibido con los brazos abiertos. Sus palabras también han servido para promocionar la última película que ha protagonizado.

Pero, ¿qué le dijo Madonna a Úrsula? Lo cierto es que tuvieron una conversación breve, pero fue tan intensa que sirvió para que se intercambiasen los números de teléfono y poder continuar la amistad. «Literalmente me dijo: solo quería decirte que soy una gran fan tuya, me encanta ‘Money Heist (La Casa de Papel) y Tokio es mi personaje favorito».

La gran evolución de Úrsula Corberó

Desde que se acabó ‘Física o Química’, la fama de Úrsula Corberó no ha dejado de crecer. Ha participado en proyectos que le han dado repercusión a nivel internacional y su nombre suena con fuerza en boca de los mejores directores. Sin embargo, nunca ha perdido el norte y siempre ha tenido claro que la fama es efímera, de ahí que cuide tanto su salud mental.

«Cuido mi salud mental teniendo una vida cuidada y organizada. Dándome también el permiso de no hacer nada a veces (aunque me cuesta). Y hacer todo eso sin obsesionarme en hacer todo siempre perfecto. Creo que es importante a veces dejarse ir», explicó en una entrevista para ‘VOGUE’.

A pesar de la exigencia que le generan sus horarios de grabación, se niega a renunciar a sus aficiones y por eso hace deporte todos los días. «Sobre todo cuando estoy rodando y estoy muy cansada, ahí es donde me he dado cuenta que es importante entrenar. Enseñarle al cuerpo a rendir en todo tipo de estados, aunque cueste. Lo que sí me gusta mucho es la sensación después de entrenar». Esta constancia es la que le ha servido para conocer a estrellas de la talla de Madonna.