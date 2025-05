La cuenta atrás ha comenzado para la boda más esperada del año: el enlace entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez, una celebración de lujo sin precedentes que se llevará a cabo en la mágica Venecia y que durará del 24 al 26 de junio. Antes de este gran día, el fundador de Amazon celebró su despedida de soltero en Madrid. El 15 de mayo, día de San Isidro, aterrizó en la capital, donde pasó 48 horas antes de regresar a Niza, según ha podido saber Ok Diario. Él no publicó nada en redes sobre su gran noche, pero nosotros sabemos la cronología exacta de cómo pasó.

Su primera parada fue Ten con Ten, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, en pleno barrio de Salamanca. Allí, cenó con amigos en un ambiente refinado, degustando platos como crema de marisco con cigala, arroz salvaje de pato, tartar de atún con emulsión de aceitunas verdes y cebollitas, y merluza con berberecho y centolla, todo servido en una carta sin precios. En redes sociales, un usuario captó el momento en el que Bezos disfrutaba de la velada, sonriendo y relajado, mientras los comensales se sorprendían por su presencia.

Estoy cenando al lado de Jeff Bezos y no va en coña

La fiesta continuó en Blondie, el club más exclusivo de la Milla de Oro, que abrió sus puertas en febrero. En este lugar, el lujo es el rey: las mesas VIP, ubicadas alrededor de la pista de baile, cuentan con un camarero exclusivo para que los clientes no tengan que tocar la botella.

Famoso por sus botellas de champán Louis Roederer Cristal Matusalem de 12.500 euros y el whisky Macallan Reflexion de 5.500 euros, este local se ha convertido en el nuevo place to be de la noche madrileña. Su diseño sofisticado incluye impresionantes esculturas de manos gigantes que sostienen bolas de discoteca, creando una atmósfera única entre un club inglés y una boîte parisina. Bezos fue visto en lo que parecía un reservado VIP, cerca de la mesa del DJ, rodeado de amigos y varias mujeres, disfrutando de la noche. A pesar de las miradas, el magnate no parecía prestarles atención, inmerso en un entorno donde el glamour y la ostentación lo envolvían por completo.

Eso sí, nada de bandas de soltero ni adornos que delataran su celebración. El novio eligió un atuendo discreto, completamente de negro, para intentar pasar desapercibido. A pesar de su imponente presencia, se mostró relajado y sin intención de llamar la atención, mientras se mezclaba con los demás asistentes. No obstante, su estatus era inconfundible.

Su estancia en la capital duró varios días y, tal y como ha podido saber LOOK, otros de los lugares a los que acudió para disfrutar de la gastronomía local fue el hotel Four Seasons, ubicado en pleno centro de la ciudad.

Una boda de ensueño

Con una lista de invitados tan exclusiva como los propios protagonistas, la ceremonia se desarrollará a bordo del imponente yate Koru, valorado en 500 millones de dólares, donde la pareja ha compartido momentos memorables, como sus idílicas escapadas a Mallorca.

Desde que anunciaron su compromiso, esta pareja se ha convertido en el centro de todas las miradas. No es para menos: Bezos, el fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del planeta, y Sánchez, la periodista mexicana de carisma arrollador, están a punto de protagonizar una boda que promete ser tan deslumbrante como su historia de amor. En mayo de 2023, a bordo de este yate, él sorprendió a su novia con un anillo de compromiso de 20 quilates, un brillante símbolo de su amor, valorado en 2,5 millones de euros. Sin duda, será el evento del 2025.