La importante decisión de Lauren Sanchez antes de su inminente boda con Jeff Bezos

Comienza la esperada cuenta atrás para que se celebre el que será uno de los enlaces del año. A finales del próximo mes de junio, Jeff Bezos y Luren Sanchez se darán el Sí, quiero en una boda que tendrá como escenario la ciudad de Venecia.

Sin embargo, mientras llega el gran día, hay otro preparativo en marcha que hace especial ilusión a la novia. Lauren Sanchez vivirá la que será una de las aventuras más apasionantes de su vida porque viajará al espacio.

Lauren Sanchez y Jeff Bezos. (Foto: Gtres)

Hace tan solo unas semanas, Blue Origin, la empresa aeroespacial de Bezos, anunció su primer viaje espacial tripulado exclusivamente por mujeres. Además, reveló los distintos nombres de personalidades que podrán vivir la experiencia espacial en primera persona.

Como no podía ser de otra forma, Lauren encabeza la lista a la que se unen celebridades de la talla de Katy Perry, la periodista Gaylen King, la ingeniera Aisha Bowe, la empresaria Kerianne Flynn y la activista Amanda Nguyen.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez en un evento. (Foto: Gtres)

Así se siente Lauren Sanchez

Lauren Sanchez ha confesado lo emocionada que siente por poder formar parte de este proyecto que verá la luz el próximo 14 de abril en el centro de lanzamiento de West Texas. «Cuando escribí The Fly Who Flew to Space no pensé que seguiría los pasos de Flynn tan pronto» dijo la también filántropa a People.

Declaraciones con las que hizo referencia al libro infantil que escribió en el que cuenta la historia de una aventura espacial de una pequeña mosca que queda atrapada accidentalmente en un cohete. «Todo parece una hermosa mezcla de imaginación y realidad. Al igual que Flynn, nunca pensé en un millón de años que tendría la oportunidad de ir al espacio», prosiguió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blue Origin (@blueorigin)

«Pero este viaje es más que un vuelo espacial (…)Se trata de inspirar a la próxima generación de exploradores y soñadores, a ser audaces y abrazar la aventura en busca de aprender y crecer como personas», señaló. «Cada mujer aporta sus experiencias y talentos únicos», puntualizó sobre sus compañeras de aventura. «Esta misión representa un hito importante para Blue Origin, ya que es su undécimo vuelo humano y el trigésimo primero en general del programa New Shepard», finalizó.

En esta intervención, aseguró que estaba algo nerviosa. «Esta es una oportunidad única. También estoy increíblemente emocionada por ver nuestro planeta desde el espacio. Lo llaman el Efecto Vista Panorámica por algo. Es una perspectiva que creo que realmente me cambiará la vida, como lo ha sido para otros que han experimentado esta inusual vista», contó.