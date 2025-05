Éste es el jamón ibérico rebajado al mínimo que está triunfando en Alcampo

Si hay algo que nunca falta en nuestras mesas cuando hay una celebración (y muchas veces, incluso cuando no la hay) es un buen plato de jamón ibérico. Ese sabor intenso, ligeramente salado y lleno de matices nos transporta directamente a lo mejor de la gastronomía española. Pero claro, no siempre resulta fácil encontrar uno que sea de calidad y, al mismo tiempo, asequible para todos los bolsillos. Por eso, cuando aparece una ganga de las que no se ven todos los días, lo justo es contarlo así que toma nota, porque este es el jamón ibérico rebajado al mínimo que está triunfando en Alcampo.

Se trata en concreto del jamón de cebo ibérico Boadas 1880, disponible actualmente en Alcampo a un precio que muchos no han dudado en calificar de chollo. Este producto se ha convertido en uno de los más buscados de la cadena de supermercados, y no es para menos: hablamos de un jamón ibérico 50% raza ibérica, cortado en finísimas lascas y envasado al vacío, listo para abrir y disfrutar.

¿La clave de su éxito? Una combinación perfecta de calidad, presentación impecable y un precio más que atractivo. Porque sí, se trata de un jamón con origen en Salamanca, uno de los templos del ibérico, y con una textura que recuerda a los cortes hechos a cuchillo. Todo eso, por sólo 5,99 € el paquete de 90 g, lo que lo convierte en una opción irresistible tanto para sibaritas como para quienes solo quieren darse un capricho sin vaciar la cartera.

El jamón ibérico rebajado que está triunfando en Alcampo

Este jamón de cebo ibérico Boadas proviene de cerdos de raza ibérica al 50%, criados para ofrecer un producto con un equilibrio ideal entre sabor y jugosidad. La marca, Boadas 1880, tiene una larga trayectoria que se remonta a finales del siglo XIX, lo que aporta un plus de confianza y tradición en cada loncha. El origen, Salamanca, es sinónimo de calidad y respeto por los métodos tradicionales de curación, lo que se traduce en ese veteado característico y ese aroma que se desprende en cuanto abres el envase.

El corte, hecho en finas lascas como si fuese a cuchillo, permite que cada bocado se funda en la boca. La textura, suave pero firme, y su sabor delicadamente curado hacen que este jamón se pueda disfrutar tal cual o acompañado de un poco de pan crujiente, sin necesidad de añadir nada más. Es ese tipo de producto que, aunque esté envasado, consigue mantener la esencia de una tabla recién servida en una tasca con solera.

Una presentación práctica para cualquier ocasión

Una de las ventajas de este producto es su formato envasado al vacío, lo que permite conservar intactas sus propiedades sin necesidad de consumirlo de inmediato. El paquete de 90 gramos es ideal tanto para una cena improvisada como para ofrecer un aperitivo rápido y elegante cuando llegan visitas. Además, al venir ya cortado en finas lonchas, se evita el engorro de tener que cortar a cuchillo, algo que no todos dominamos con soltura.

Eso sí, la recomendación de la marca es clara: abrir el envase unos 10 minutos antes de consumirlo, para que el jamón respire y recupere toda su textura y aroma natural. Es un pequeño gesto que marca la diferencia y que acerca aún más la experiencia al consumo tradicional.

Valor nutricional equilibrado y sin gluten

Más allá del sabor, este jamón ibérico rebajado tiene otro punto a su favor: su composición nutricional equilibrada. Cada 100 gramos aportan 380 kcal, con un contenido de proteínas alto (31 g) y una cantidad de grasas moderada, siendo solo 3 g las grasas saturadas. Esto lo convierte en una opción perfecta como parte de una dieta equilibrada, siempre que se consuma con moderación.

Otro detalle importante para muchas personas es que se trata de un producto sin gluten, por lo que es apto para celíacos. Los ingredientes son sencillos y sin añadidos extraños: jamón de cerdo de cebo ibérico, sal, un toque de dextrosa y azúcar, y conservadores autorizados como el E-252. Nada más. Eso se agradece, sobre todo en una época donde leer las etiquetas a veces se convierte en una auténtica odisea.

Una oportunidad ideal para darse un capricho sin gastar de más

El precio, sin duda, es uno de los factores clave de su éxito. Por 5,99 €, este jamón ibérico de Boadas se sitúa muy por debajo del precio habitual de productos similares, que en muchos casos superan los 8 o incluso 10 € por una cantidad similar. Si lo llevamos al cálculo por kilo, el precio es de 66,56 € el kilo, una cifra más que razonable tratándose de un ibérico 50% de calidad y procedente de una marca de prestigio.

De hecho, es precisamente este equilibrio entre precio y calidad lo que ha hecho que se convierta en uno de los productos más comentados por los clientes de Alcampo, quienes no dudan en incluirlo en su compra habitual o aprovechar para llevarse varios paquetes y tenerlos listos para cualquier momento especial.