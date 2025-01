Fue uno de los personajes más queridos de la televisión y ahora Hacienda le busca

El protagonista de esta noticia ha ocupado muchas horas dentro de la pequeña pantalla, pero con el paso del tiempo terminó desapareciendo. Su nombre os traerá muchos recuerdos. Pablo Ibáñez, más conocido por su icónico papel como el ‘Hombre de Negro’ en el programa El Hormiguero, se encuentra en el centro de una tormenta mediática tras conocerse su condena por problemas con Hacienda. Tras varios años de investigaciones por parte de la Agencia Tributaria ha sido sentenciado a pagar una suma significativa, lo que ha puesto fin a un largo proceso judicial y ha sacado a la luz los entresijos de sus tributaciones mientras formaba parte del famoso programa.

El ‘Hombre de Negro’ se convirtió en una figura clave de El Hormiguero gracias a sus llamativos experimentos y su característico estilo enigmático. Su verdadero nombre es Pablo Ibáñez y su faceta como colaborador destacó desde los primeros años del programa en Cuatro, continuando cuando el formato dio el salto a Antena 3. Sin embargo, en 2017 decidió despedirse del proyecto que lo había catapultado a la fama, optando por explorar nuevos horizontes. Su trayectoria ha cambiado bastante, de hecho hace mucho tiempo que sus fans no sabía nada de él y ahora se ha convertido en noticia por un sorprendente motivo.

Mientras su hermano, Juan Ibáñez, conocido por interpretar a Trancas en el mismo programa, permaneció en el equipo de El Hormiguero, Pablo emprendió una carrera muy distinta. Sin embargo, esta decisión marcó el inicio de una etapa complicada en su vida, pues la Agencia Tributaria comenzó a investigar su situación fiscal por los años en los que aún colaboraba con el programa.

Todo lo que se sabe sobre el conflicto

Entre 2011 y 2014, mientras trabajaba en El Hormiguero, Pablo Ibáñez gestionó sus ingresos a través de su sociedad Burlesque Noir. Durante ese periodo, percibió un total de 696.750 euros en concepto de colaboraciones con la productora 7 y acción. Sin embargo, las autoridades fiscales detectaron que estas ganancias se habían tributado principalmente bajo el Impuesto de Sociedades en lugar de hacerlo mediante el IRPF, como correspondería al considerarse salarios.

Los inspectores también identificaron ciertas irregularidades en la deducción de gastos. Algunos desembolsos de carácter personal habían sido declarados como si fuesen gastos de empresa, lo cual fue rechazado tras la revisión. Estos hallazgos llevaron a la apertura de un largo proceso de inspección y posterior litigio.

‘El Hombre de Negro’ intentó impugnar las resoluciones de Hacienda y su equipo de abogados llevó el caso a los tribunales. No obstante, en 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la validez de la inspección, rechazando los argumentos presentados por la defensa del comunicador. Esta decisión confirmó que las irregularidades habían supuesto una elusión de los tipos impositivos más elevados del IRPF, dejando a Ibáñez en una situación complicada.

Con la reciente emisión de la sentencia definitiva, el resultado no ha sido favorable para el ex colaborador de Pablo Motos. Deberá abonar un total de 256.409 euros a Hacienda, una cifra que incluye tanto el importe no declarado correctamente como las penalizaciones aplicadas por las irregularidades detectadas. Esta decisión pone punto final a un caso que se prolongó durante varios años, dejando a Ibáñez con una deuda considerable.

¿Qué ha pasado tras ‘El Hormiguero’?

Tras su salida de El Hormiguero Pablo Ibáñez participó en otros proyectos televisivos como Hora Punta o Bailando con las estrellas, aunque ninguno alcanzó el nivel de popularidad que logró con su papel en el programa de Pablo Motos. Su imagen como el ‘Hombre de Negro’ sigue siendo uno de los recuerdos más queridos, pero los problemas legales han ensombrecido parte de su legado. No obstante, nadie olvida que ha formado parte de uno de los programas más históricos de la pequeña pantalla.

En los últimos meses ha optado por un perfil discreto, centrándose en resolver esta situación y en buscar nuevas oportunidades profesionales. Aunque este episodio supone un golpe, tanto económica como emocionalmente, sus seguidores esperan que pueda superar este bache y recuperar su lugar en la industria del entretenimiento.

Lo que ha sucedido con Pablo Ibáñez subraya la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, especialmente para quienes trabajan en el mundo del espectáculo, donde las relaciones laborales y las estructuras de ingresos pueden ser más complejas de gestionar.

Esta situación destaca cómo Hacienda, con sus herramientas de inspección, puede rastrear minuciosamente la actividad económica de cualquier ciudadano. El ‘Hombre de Negro’, que durante tantos años sorprendió al público con sus experimentos, se enfrenta ahora a un desafío diferente. De momento los integrantes han guardado silencio al respecto, pero ¿qué pasará en el futuro? Los fans estarán muy atentos.