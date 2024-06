Se desvela el gran misterio que rodeaba al ‘Hombre de Negro’ en ‘El Hormiguero’

Pablo Ibáñez, más conocido como ‘El Hombre de Negro’, se convirtió en una de las figuras fundamentales del programa El Hormiguero. Formó parte del elenco del espacio televisivo desde sus inicios hasta 2017, fecha en la que decidió cambiar de rumbo para comenzar otros proyectos profesionales. No obstante, a día de hoy, se sigue recordando su presencia en el formato de Atresplayer y su eterna seriedad, la cual, tal y como ha desvelado él mismo, tenía un gran misterio detrás que, hasta ahora, era completamente desconocido.

«Cuando estaba preparando el personaje de ‘El Hombre de Negro’, bueno de negro es que yo visto de negro, entonces cualquier otro color me incomoda y de negro tenía que ir. Entonces, si me preguntas que por qué no sonreía, la gente piensa que estaba atormentado, pero no», comenzaba a decir en el podcast en el que ejerce el papel de presentador, llamado Escapando Palante.

«La realidad es que vi una entrevista de Antonio Banderas en la que le preguntaban: ‘Antonio, ¿por qué crees que eres tan sexy?’ Y Antonio decía: ‘Pues creo que es porque no sonrío mucho’. Y dije, pues no voy a sonreír nada y lo voy a petar», confesaba entre risas. Así, por primera vez, Ibáñez ha querido compartir públicamente el motivo que había detrás de la seriedad que tanto caracterizaba al mítico ‘Hombre de Negro’ del programa presentado por Pablo Motos.

Su marcha de ‘El Hormiguero’

Han pasado siete años desde que Pablo Ibáñez decidió dejar aparcado su papel como ‘El Hombre de Negro’ para comenzar otro tipo de proyectos profesionales. «12 años increíbles unido a El Hormiguero por los que estoy lleno de agradecimiento. ¡Vivimos juntos momentos inolvidables, arriesgados y emocionantes! Gracias a todas las estrellas que han jugado conmigo, los directores que han apostado por mis locuras y a todo el equipo porque son increíbles», escribía en sus redes sociales por aquel entonces.

Pese a su emotiva despedida, no fue hasta casi seis años después cuando desveló la razón por la que decidió terminar su etapa en Antena 3. En una entrevista concedida para El Mundo, Pablo confesó que fue él quien decidió dejar el trabajo porque sentía que ya había hecho todo en el programa de las hormigas más famosas de la televisión: «Eran muchos años y sentía que había hecho todas las cosas grandes que se podían hacer. Fui yo el que decidió dejarlo», contaba. Añadió que su decisión no sentó del todo bien al equipo, pero que tenía claro que estaba seguro de que quería de aires: «Llevaba un tiempo pensándolo y fue una decisión firme», aseguraba.

En la entrevista mencionada, Pablo Ibáñez también confesó que actualmente se dedicaba al mundo de los negocios y que lo consideraba un trabajo «mucho más cómodo». No obstante, al mismo tiempo, no descartaba volver en algún momento al entretenimiento y, en cierta forma, con el podcast que presenta en YouTube bajo el nombre Escapando Palante, lo está haciendo.