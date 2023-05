Clara Chía es la nueva novia de Gerard Piqué el ex de Shakira que no ha dudado en aparecer en unas fotos que van a escocer a la cantante. Ha pasado ya casi un año desde que el ex futbolista del Barcelona y la cantante colombiana pusieran punto y final a su historia de amor. En ese preciso momento entraba en escena una joven de poco más de 20 años, Clara Chía. Se convertiría en la nueva pareja del padre de los hijos de Shakira y cerraría la puerta a cualquier reconciliación entre ellos.

Estas son las fotos ocultas de Clara Chía que más van a escocer a Shakira

Gerard Piqué abandonó la casa que había compartido con Shakira, se trasladó a un triplex situado en la calle Muntaner de Barcelona. Ese a sido el nido de amor que comparte con Clara Chía, la mujer que se ha convertido en su pareja. Antes de que se hiciera público el fin de la relación de Shakira y Piqué no hay ninguna prueba de que estuvieran juntos.

Clara y Gerard se conocían del trabajo y por amigos en común. Chía es amiga íntima de la novia de Ricky Puig, con lo cual, tienen un vínculo que no tenía con Shakira. Es una catalana que ha crecido en los mismos colegios y en el entorno en el que Gerard Piqué siempre ha vivido, no es la exótica Shakira que venía de la otra parte del mundo.

Juntos se han convertido en una de las parejas de moda de Barcelona, no dudan en pasear su amor por la ciudad y en mostrarse la mar de enamorados y hasta la fecha siempre han mantenido una relación cordial con Shakira. A pesar de que la colombiana les haya dedicado, no una, sino dos, canciones, nunca han hecho nada que pueda hacer daño a la madre de los hijos de Gerard Piqué.

Es tanto el respeto que tienen a la colombiana que hasta la fecha no ha habido imágenes de Clara Chía en la casa en común de la pareja. Ahora ya pueden ocuparla después de que la cantante ya esté instalada en Miami. En estas imágenes que inevitablemente le dolerán a Shakira, podemos ver a Clara Chía en la terraza de la que fue su casa, con unas impresionantes vistas de la ciudad de fondo.