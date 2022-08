¿Es el fin de la luz ámbar en los semáforos? Todo lo que puede cambiar

La Dirección General de Tráfico (DGT) se planea una nueva medida en la circulación de los coches por las carreteras. Ahora estudia que los semáforos eliminen su luz de color ámbar y solo tengan luz roja y verde cuando se trate de un paso de peatones. Esto surge como una medida para mejorar la seguridad en esos tramos.

La luz ámbar en los semáforos, un peligro para los peatones

Muchos conductores aprietan el acelerador si ven que la luz del semáforo pasa a ámbar, así pueden pasar y no tienen que esperarse hasta que vuelva a ponerse verde. No obstante, la DGT es clara sobre la función de ámbar, que tiene que servir para que los conductores frenen sus vehículos, sabiendo que va a pasar a rojo. Es una manera de indicar a los coches deben ir reduciendo la velocidad porque el semáforo cambiará de verde a rojo, no obstante, no se interpreta así por muchos conductores.

Si el cambio de color de verde a ámbar ocurre cuando el conductor ya se encuentra pasando bajo el semáforo, es lógico que continúe con la marcha para no entorpecer la circulación. No obstante, si aún no se encuentra debajo, estará obligado a reducir su velocidad y esperar a que se vuelva a poner verde. Al no ser una práctica habitual, la DGT pretende tomar medidas más extremas para así evitar los posibles atropellos que se puedan dar por esta imprudencia.

Los datos oficiales de Dirección General de Tráfico muestran que en 2020 se produjeron 35 muertes y 198 heridos en atropellos producidos en un paso de peatones. En 2019, teniendo en cuenta que ese año no había restricciones de movilidad, se sumaba un total de 47 fallecidos y 317 heridos. Unos datos que preocupan a las autoridades y por los que se plantean eliminar la luz ámbar de los semáforos donde hay pasos de peatones.

Las medidas de la DGT para evitar los atropellos

Este mensaje contradictorio que reciben los conductores con la luz ámbar en los semáforos podría ser una de las causas principales, dejando expuestos a los más vulnerables y elevando el peligro en estas zonas. Por el momento, parece que la DGT, no ha tomado una decisión definitiva sobre el tema, por ello, no se sabe si la eliminación definitiva de la luz ámbar pasará a ser realidad en un futuro próximo.

Para intentar evitar estos atropellos y mejorar la seguridad en las vías para los conductores y los peatones, la DGT ha planteado multitud de recomendaciones y medidas alternativas, para que funcionen como soporte, a la espera de una decisión definitiva sobre el futuro de la luz ámbar en los semáforos que coincidan con los pasos de peatones en las ciudades.

Estas medidas y recomendaciones, así como otras regulaciones de la DGT, esperan funcionar como un freno para estos accidentes en 2022, mejorando la seguridad y disminuyendo el número de muertes y heridos en las carreteras de España. También, se han establecido más controles de seguridad en las carreteras, para evitar comportamientos imprudentes y reducir la velocidad de los coches por las carreteras, sobre todo en las épocas de mayor circulación como el verano.