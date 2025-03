La famosísima actriz española que perdía las bragas por la calle: «¿Ese tanga es tuyo?»

El nombre de la protagonista de esta noticia está sonando con fuerza gracias al último proyecto que ha liderado. En plena gira promocional de su nueva serie Su Majestad, la actriz Anna Castillo ha vivido un momento inolvidable en el programa Late Xou de La 1, conducido por Marc Giró. Durante la entrevista, la intérprete compartió una anécdota que desató carcajadas tanto en el estudio como entre los espectadores: la extraña desaparición y reaparición de su ropa interior en lugares inesperados.

La actriz, conocida por otras ficciones como Paquita Salas o La Llamada, comenzó relatando el insólito suceso con una expresión de incredulidad. «Estaba en plena vorágine de rodaje, con jornadas intensas y poco tiempo para pensar en otra cosa que no fuera el trabajo», ha empezado diciendo. Sin embargo, en medio de este frenesí laboral, una serie de episodios desconcertantes la hicieron dudar de su propia cordura. Ha sido muy sincera y todavía hay gente riéndose de lo que ha contado.

El divertido momento de Anna Castillo

El primero de estos extraños eventos ocurrió cuando su pareja la esperó en la puerta de su casa y, con cierto desconcierto, le preguntó: «¿Estas bragas son tuyas?». Anna Castillo, sorprendida, observó la prenda que su novio sostenía en la mano. «Me quedé en shock. Eran mías, pero no tenía ni idea de cómo habían llegado allí», confesó entre risas. La primera teoría que pasó por su mente fue que, de algún modo, la prenda había salido volando por el balcón. Sin darle demasiada importancia, decidió deshacerse de ellas y continuar con su día.

Días después, mientras disfrutaba de una cena con su pareja en un restaurante, el enigma se volvió a presentar. «Voy al baño y al regresar mi chico me mira y me dice: Anna, ¿este tanga es tuyo?. Miré al suelo y allí estaba», ha comentado entre risas. En un primer momento pensó que quizás había caído de su bolso, pero la situación empezaba a resultar demasiado extraña para ser casualidad.

El colmo de la situación llegó cuando, subiendo las escaleras de su casa junto a su pareja, él le avisó: «Anna, te asoma algo por el pantalón». La actriz, incrédula, miró hacia atrás y descubrió que se trataba, nuevamente, de una prenda interior que había quedado atrapada en la pernera de su pantalón. Fue en ese instante cuando, entre carcajadas, comprendió lo que estaba ocurriendo.

Anna Castillo explicó que, debido al ritmo de su trabajo, al llegar a casa se quitaba la ropa apresuradamente antes de ducharse. «Me quitaba el pantalón y me metía directamente a la ducha. Luego, al día siguiente, me ponía el mismo pantalón sin revisar que dentro se había quedado la braga del día anterior», reveló. Así, de manera totalmente involuntaria, llevaba consigo prendas olvidadas que terminaban apareciendo en los momentos más inoportunos.

El público y el presentador de Late Xou no pudieron contener las risas ante la espontaneidad con la que la actriz relató su peculiar historia, que ha sido ampliamente comentada en redes sociales, donde los seguidores de Castillo han compartido experiencias similares.

La nueva serie de Anna Castillo

Este divertido episodio se produjo en medio de la promoción de Su Majestad, la nueva serie de Amazon Prime Video en la que Anna Castillo interpreta a una joven princesa de España que se ve obligada a asumir el trono de manera abrupta tras un escándalo que afecta a su padre, el rey Alfonso XIV. La producción, creada por Borja Cobeaga y Diego San José, combina humor y crítica social en una ficción que parodia los entresijos de la monarquía.

Anna Castillo comparte escena con Ernesto Alterio, quien interpreta al secretario real encargado de guiar a la nueva reina en su inesperado papel. La serie ha generado un gran interés tanto por su premisa como por su tono satírico, que sin caer en lo ofensivo, plantea una visión crítica y divertida sobre el funcionamiento de las instituciones.

‘Su Majestad’, una apuesta ambiciosa

Para la actriz, interpretar a Pilar, la protagonista de Su Majestad, ha sido una experiencia única. «Es un personaje caprichoso, frívolo y consentido, pero con una gran evolución a lo largo de la serie», han comentado los responsables de la serie Por su parte, Ernesto Alterio ha destacado el reto que ha supuesto encarnar a un asesor de la realeza, para lo que incluso se ha preparado con expertos en protocolo y seguridad.

Los creadores han insistido en que su intención no es la provocación, sino la reflexión a través del humor. «El público está mucho más preparado de lo que a veces creemos y las comedias pueden abordar estos temas sin necesidad de faltar al respeto». Lo curioso es que algunos comparan la vida de Pilar con algunos momentos que ha vivido la Familia Real de nuestro país. Castillo reconoce que hay situaciones parecidas que a la gente le resultará divertido descubrir.

Con una apuesta visual ambiciosa y un inicio impactante, Su Majestad promete ser una de las producciones más comentadas del año, abordando con ironía los dilemas y controversias que rodean a la monarquía española en el siglo XXI. Mientras tanto, Anna Castillo sigue conquistando al público y creciendo como actriz. ¿Recibirá algún premio gracias a esta ficción?