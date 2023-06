Los expertos empiezan a escuchar a Jorge Rey y su preocupante mensaje: miedo por lo que se avecina

Jorge Rey se ha convertido en toda una sensación gracias a un preocupante mensaje que ha llegado hasta los expertos, todos tienen miedo por lo que se avecina. La vida de este adolescente que vive en un pueblo de Burgos ha estado marcada por la observación de la naturaleza y su gran pasión, la meteorología. Este amante de los animales y de todo cuanto le rodea, fue capaz de predecir el temporal Filomena antes que nadie. Ahora ha lanzado un preocupante mensaje que ha llegado hasta los expertos.

Jorge Rey lanza un preocupante mensaje que los expertos empiezan a escuchar

El adolescente Jorge Rey apareció en el programa de Iker Jiménez ‘Horizonte’, mostrando todo su talento en vivo y en directo. En televisión ganó aún más protagonismo y provocó más de una respuesta que llegó de la mano de la propia AEMET. Sus métodos son los que provocan división entre la comunidad científica.

Rey ha decidido sincerarse, tal como dijo en este programa: “La naturaleza me fascina. Y su observación es algo que me llamó la atención por poder predecir el tiempo a largo plazo» gracias a método que «se estaban perdiendo por completo”. Cogió el testigo de una tradición que durante miles de años se ha aplicado y no ha fallado.

La observación de la naturaleza le ha permitido trazar sus propias predicciones, lejos de los mapas del tiempo y quizás con un mayor acierto. Su última previsión para este verano se ha ganado a pulso el aplauso de los expertos que empiezan a darle la razón. Será mejor que nos preparemos para lo que viene, según Jorge Rey, no hay dudas.

Las hormigas voladoras son los animales que le han dado a Jorge Rey pruebas de lo que está a punto de llegar. Se mueven a gran velocidad marcando un futuro que estará afectado por las lluvias. Nos espera un verano lluvioso, esta previsión de Rey fue inicialmente descartada por todos, hasta que los mapas del tiempo llegaron a la misma conclusión que este adolescente.

Los mapas del tiempo llegan después de una naturaleza que parce que se adelanta a lo que está por llegar. Si pensábamos que tendríamos un verano seco, nada más lejos de la realidad, se avecinan lluvias que pueden llegar a ser muy abundantes y peligrosas.