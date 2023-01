Estos son los amigos con los que el Rey Felipe pasa sus jornadas de esquí

Este fin de semana el Rey Felipe ha apostado por unas jornadas de esquí en compañía de sus amigos más íntimos. Es una afición la del esquí que comparte con toda la casa real española, lo hemos visto apostar por Baqueira Beret cuando solo era un adolescente. Hemos visto a su majestad dejar en casa a la Reina Letizia y a su hija, la infanta Sofía para vivir un plan de fin de semana compartiendo con sus amigos este deporte. Con estas personas pasa el Rey Felipe sus jornadas de esquí.

Paloma Barrientos en VANITATIS ha dado todos los detalles de la escapada de esquí del Rey Felipe. Hacía años que no lo veíamos salir solo de palacio con los esquís en busca de una nieve que siempre le ha gustado. Las vacaciones de la casa real son privadas, Letizia es la encargada de evitar que nadie sepa dónde pasa la familia un par de semanas al año.

Es habitual que también en invierno disfruten de la nieve, aunque esta escapada ha sorprendido, además de inesperada por ser en solitario del Rey Felipe. Sierra Nevada fue el destino que escogió el monarca para dejarse ver por sus amigos en el Hotel Travenque. En las mismas instalaciones disfrutaron de las comidas propias para cargar pilas después de unas jornadas de esquí.

El interior de La Alcazaba un restaurante en el que se pudo ver al Rey Felipe con sus amigos disfrutó de su compañía. Un hombre que se integró con el personal y se hicieron fotos para las redes sociales. Los dos acompañantes del rey eran sus dos amigos, Pedro López-Quesada y Beltrán Gómez-Acebo.

Los tres disfrutaron de estas jornadas en la nieve y de sus correspondientes comidas. Degustando en primera persona de cada uno de los alimentos que había en el lugar. Beltrán es el primo del Rey con quien está muy unido, y Pedro es uno de sus amigos de toda la vida con quien realiza más de una escapada a lo largo del año.

Su majestad no deja de ser un hombre con una intensa vida social y unas preferencias muy concretas. Amante del deporte, no duda en escaparse para practicar esquí en alguna de las estaciones de nuestro país. Una afición que no comparte con la Reina Letizia, la hemos visto poco en la nieve, al menos de forma pública.