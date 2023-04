Esto es lo que paga Ana Obregón por su apartamento en Miami

El proceso de gestación subrogada que ha seguido Ana Obregón está dando mucho de qué hablar. Todos pensaron que había sido madre y empezó a recibir críticas por su avanzada edad. Le acusan de ser una irresponsable porque ya tiene 68 años y dentro de poco no podrá hacerse cargo del bebé. Ahora sabemos que Ana Sandra, así se llama la menor, no es su hija, es su nieta, hija del fallecido Aless Lequio. La presentadora ha explicado que lo único que ha hecho ha sido cumplir la última voluntad de su hijo: tener descendencia.

Ana Obregón ha dejado muy claro que solamente va a admitir críticas de padres que hayan perdido a sus hijos. No va a tolerar que alguien que no haya experimentado su mismo dolor se permita el lujo de juzgarla. Detrás de su decisión hay mucho dolor y sus amigos aseguran que tenía todo planeado antes de iniciar el proceso. Ana ha explicado que ya sabe qué hará con su nieta cuando sea mayor. Primero le explicará quién es y por qué está en el mundo. Después le dará todo el cariño posible.

La nieta de Ana Obregón tiene el futuro asegurado

Muchas críticas no tienen sentido, al menos eso es lo que piensa el entorno de Ana Obregón. Cuando la presentadora ya no esté su niña estará en buenas manos porque ha nombrado a un tutor legal. De hecho la niña tiene dos tutores: uno en Estados Unidos y otro en España. Es decir, su futuro sentimental está asegurado y el económico también. En Telecinco han asegurado que Ana tiene un patrimonio que supera los 200 millones. Ella misma ha dicho que lleva “toda la vida trabajando” y que eso no le preocupa. A la niña no le faltará de nada.

La ex de Alessandro Lequio vivirá con su nieta en Madrid, en una lujosa mansión que tiene en la urbanización La Moraleja. Pero antes debe arreglar una serie de papeles. También quiere esperar a que la tormenta mediática se aleje. Por eso estará un tiempo en Miami. La periodista y colaboradora Marisa Martín-Blázquez ha desvelado cuánto paga por su apartamento: 8.000 euros. Es una casa situada en Miami Beach, justo al lado de la playa y con unas vistas estupendas.

El lujoso piso de Miami en el que vive Ana Obregón

“Ha alquilado un apartamento en Miami por unos 8.000 euros al mes y me han dicho que estará unos tres meses”, ha explicado Marisa Martín-Blázquez. Comenta que es complicado saber cuándo volverá Ana a España porque hay varios datos confusos. Supuestamente debe regresar a mediados de abril porque tiene la presentación de su libro, pero este dato no está confirmado. La periodista Beatriz Cortázar desveló que antes de irse, nadie sabía a dónde, Ana Obegón aseguró que iba a estar fuera tres meses para “sanar su alma”.

Ana Obregón se ha gastado 170.000 euros

A los 8.000 euros mensuales del apartamento de Miami hay que sumar los gastos que ha generado la gestación subrogada. Ha elegido a una de las mejores agencias del mercado. Se habla de una cifra cercana a los 170.000 euros. Eso sin contar todo lo que el ha comprado a su nieta y los billetes de avión de ambas. También habría que sumar los trámites burocráticos que no están incluidos. Quiere que la niña tenga doble nacionalidad y eso tiene un precio.