El precio del menú de First Dates es uno de los grandes misterios que ha sido revelado por los asistentes a este programa. Algunos de los que llegan al programa dispuestos a encontrar el amor se llevan una buena comida gratis, ya que pueden ser invitados. Otros, en cambio, tendrán que pagar la cantidad total del importe que marca el programa. Eso sí, se llevarán a casa, quizás el amor de su vida y una experiencia gastronómica que hay que probar. Esto es lo que cuesta el menú en First Dates.

El menú de First Dates cuesta esto

Ir a First Dates a encontrar el amor implica que se deberá probar el menú que sirven en este restaurante en el que se puede encontrar el amor. En primera persona se pueden degustar una gran variedad de platos entre los que elegir el que más guste o apetezca comer frente a las cámaras del programa con un desconocido delante.

El precio de este menú es de 15 euros. No se sabrá hasta el último momento si es cena, comida o incluso desayuno. Vemos el programa por la noche, pero desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde se realizan las grabaciones. Es mejor llegar con hambre y degustar un menú completo como el que sirven en First Dates.

Hay más de 10 opciones entre las que elegir. El programa ha elaborado una completa carta con todos los platos que pueden gustar al público en general. Desde las opciones veganas, hasta los que no pueden comer gluten o lactosa, con lo cual, se aseguran de que todo el mundo coma sea cual sea la hora del día.

Como vemos en el programa, los concursantes al final pagan el precio del menú que siempre acabará siendo de 15 euros. Coman lo que coman. Algunos decidirán invitar al otro, por lo que el programa no les devolverá el importe de los dos comensales. Tendrán pues que hacerse cargo de los 15 euros de su acompañante.

Vivir la experiencia de comer en First Dates puede ser única. No solo por ser un menú low cost que se sirve a cualquier hora, sino también por encontrar el amor frente a un buen plato de comida. Desde el tartar hasta los clásicos espaguetis, hay recetas para todos. Nadie se queda con hambre pagando los 15 euros que cuesta el menú del restaurante de First Dates.