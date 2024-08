Estas son las carreras con más arrepentidos: no se te ocurra estudiarlas

Elegir la carrera que vas a estudiar es un paso muy importante por el que muchos tenemos que pasar a una edad muy temprana. Probablemente ya estés en la mayoría de edad cuando tengas que tomar esta decisión, pero es algo que probablemente marcará el resto de tu vida y por eso es algo que hay que pensar muchísimo. Además, hay otro factor que influye: en muchas ocasiones no sabemos qué asignaturas vamos a ver en la carrera o cómo va a ser esta y desde fuera puede parecer atractiva pero luego resulta ser un auténtico ‘tostón’ que nada tiene que ver con lo que pensábamos. Por no hablar de que la mentalidad de una persona no es la misma con 18 años que con 40, la personalidad cambia y los gustos también. Es muy habitual encontrarse con gente que una vez que ha entrado en el mercado laboral dedica cambiar un rumbo y buscar una profesión con más salidas laborales. Por eso, es muy importante encontrar la carrera perfecta para ser feliz en el futuro. Te contamos cuáles son las carreras que al final de ellas, han generado más estudiantes arrepentidos.

Las carreras con más estudiantes arrepentidos

La experiencia universitaria se vive una vez en la vida, aunque con 18 años quizás no estemos preparados para elegir a qué nos dedicaremos el resto de nuestra vida si ayuda, a veces una decisión puede determinar gran parte de nuestra vida. Hay carreras que generan un número mayor de arrepentidos.

Dos encuentras han sido las encargadas de determinar el número de personas más arrepentidas en cada carrera. Una encuesta de ZipRecruiter y otra de LinkedIn Noticias España, son las que han dado datos que nos pueden servir. Para saber con qué carreras hay un mayor nombre de personas que quizás debieron estudiar otra cosa.

En la primera encuesta realizada en Estados Unidos, dejó muy claro que el sector de la comunicación es uno de los que vive con un nombre de arrepentidos mayor. Según esta encuesta por porcentajes: Periodismo (87%), Sociología (72%), Arte (72%), Comunicación (64%) y Magisterio (61%).

En España, las letras, la comunicación y la educación son las carreras con más arrepentidos del país. El hecho de que cueste encontrar un buen trabajo o que tenga unas opciones muy concretas (el funcionariado), es lo que acaba provocando que muchas personas se arrepientan de una decisión tomada.

Las carreras de ciencias, ingenieras o matemáticas suelen tener menos arrepentidos. El hecho de que tengan sueldos elevados y una posibilidad de encontrar trabajo rápidamente es lo que acabará creando más satisfechos de su decisión. La independencia que genera un buen sueldo es fundamental.

El hecho de tener que dedicarnos toda la vida a esa carrera que elijamos hace que tengamos que decidir bien. No todas las carreras con futuro están en la universidad, la FP gana cada día más alumnos gracias a unas salidas profesionales más grandes que algunas de las carreras de esta lista.