El «entrenamiento salvaje» de Sebastián Yatra que ha provocado su cambio físico más radical

Los últimos tres meses han sido muy ajetreados para Sebastián Yatra: ha sacado una nueva canción, ha vuelto con Aitana Ocaña y se ha puesto en manos de la revista ‘Men’s Health’ para cambiar su aspecto físico de forma radical.

El cantante se ha sometido a una dieta muy estricta y ha realizado rutinas de ejercicio bastante intensas para remodelar su torso. Es un reto que ya han hecho otros rostros conocidos como: David Bisbal, Carlos Alcaraz o Roberto Leal. En concreto, el colombiano ha logrado perder 7 kilos, rebajar el perímetro del abdomen en diez centímetros y aumentar la masa muscular de sus brazos. Lo cierto es que las fotos que han salido publicadas son sorprendentes.

Sebastián Yatra ha recalcado que le ha costado mucho esfuerzo llegar a este punto porque se ha sometido a un «entrenamiento salvaje». Antes de ponerse en manos de los especialistas declaró: «Ahora me pongo un cinco, pero necesito llegar a un nueve. Quiero llegar perfecto al verano». Como no podía ser de otra forma, algunos han criticado estas palabras y le han recordado que lo importante es sentirse bien con uno mismo. No obstante, Yatra recalca durante su entrevista que necesitaba cambiar porque llevaba un tiempo llevando hábitos alimenticios poco recomendables.

Hay que recordar que el artista ha tenido que hacer muchos viajes para rodar el videoclip de ‘Akureyri’, el tema que canta junto a Aitana. Es un proyecto muy especial que ha marcado un antes y un después, de hecho la pareja no tuvo más remedio que reconocer que se habían dado una segunda oportunidad a raíz de este trabajo.

¿Por qué se «descuidó» Sebastián Yatra?

Tal y como ha contado: «Desafiné como al mes y medio de estrenar la canción. Me empecé a descarrilar un poco. Estuve en Islandia grabando el vídeo de ‘Akureyri’ y ahí comencé a comer peor». Siempre le ha gustado mucho realizar ejercicio físico, el problema es que no tenía tiempo de ir al gimnasio y tuvo que ajustarse a sus nuevos horarios, con todo lo que ello conlleva.

«Entre que estábamos viajando por todos lados grabando el vídeo y el frío que hacía no fui al gimnasio. Y encima después me fui para Nueva York y ahí sí ya me fui a la m… Pero en un momento dado pensé: ‘¡Uy! Si no me pongo las pilas de verdad y hago algún cambio, va a ser un desastre esta portada’. Y, gracias a Dios, me pude encarrilar de nuevo». Yatra ha hablado abiertamente de este proceso para que todo el mundo sepa que, como dice el refrán, «el poder es querer».

Ahora Yatra, según ha dicho él mismo, está en su mejor momento: «Si alguien me dijese: ‘¿Te quieres quedar así para el resto de tu vida?’, no me lo pienso ni un segundo. Así me quedo. Ni más grande, ni más definido, ni nada. Pero no se trata solamente de verte bien, sino de sentirte bien». Esta última parte es importante porque da respuesta a todos aquellos que le han acusado de estar siendo frívolo.

Su intención es mantenerse, pero no por un asunto físico. Asegura que ahora está más a gusto. «Yo creo que así nunca me había visto. Había estado muy en forma cuando hice una serie para Netflix y en otros momentos de mucha intensidad, pero siempre como más flaquito. Es la primera vez que he podido agarrar más músculo. Y espero seguir así, porque esto es el principio de un cambio en mi estilo de vida».

El lado más complejo del reto

Ha sido un cambio 360 y por eso ha tenido que modificar sus costumbres, aunque los resultados han sido impresionantes. No obstante, reconoce que los ejercicios que ha realizado han sido duros.

«El reto me ha ayudado muchísimo, porque si me levanto temprano y arranco entrenando, ya tengo energía para salir de una reunión y entrar en otra, para prestar atención y tener ese foco. Tengo más claro que nunca que si dejo a un lado el cuidarme en lo físico, también dejo de cuidarme en muchas otras cosas».

Yatra muestra su lado personal

Sebastián Yatra no se ha limitado a posar sin camiseta, también ha abierto su corazón. A pesar de que ahora es uno de los cantantes más deseados de su generación, insiste en que ha sufrido mucho por amor. Hay que recordar que de señalaron cuando rompió con Aitana Ocaña, pero Yatra promete que ha atravesado situaciones bastante delicadas e incluso se ha visto obligado a pedir ayuda.

«Yo he ido al psicólogo más por temas de mujeres y de amores. Ese ha sido más mi tema desde chiquito. La parte de la carrera y de la música nunca me ha dado tantos problemas. Pero es parte de la salud, sin duda. El cerebro es otro músculo y hay que entrenarlo», ha declarado durante su entrevista.