La durísima declaración del presentador de televisión más conocido de España: «abusaron de mi en un despacho»

El presentador más conocido de España ha realizado una durísima declaración que ha dejado a todo el país en shock. Jesús Vázquez ha revelado en una entrevista a Men’s Health uno de los episodios más oscuros sobre su pasado. El popular presentador ha dejado a todo el mundo sin habla con unas declaraciones que se remontan a su pasado más turbio. A esos inicios como presentador con los que dejó a todo el mundo sin habla al mostrar una parte oculta de su día a día que nadie esperaba.

El presentador de televisión más conocido de España realiza una durísima declaración

View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial)

Jesús Vázquez ha realizado una de las declaraciones más duras de su carrera, al exponer qué había sucedido en sus inicios. No es fácil abrirse camino en este mundo, hombres y mujeres se encuentran expuestos a un tipo de prácticas que en cualquier trabajo o situación cuotidiana es denunciable. A sus 57 años no todo ha sido un camino de rosas hasta el éxito de que disfruta hoy en día.

El presentador ha hecho balance de su carrera con una serie de elementos que le han cambiado para siempre. Según dice Vázquez: “Me he encontrado animales televisivos maravillosos de los que he aprendido, y también me he encontrado con mucho bicho. (…) Tiburones muchos. Pulpos la verdad es que no tantos. Solo tuve un incidente con un pulpo en un despacho, que no voy a decir su nombre, que además era pulpo ¿eh?, no pulpa…. Pero bueno, no voy a ponerme a hacer aquí ahora un me too, ni a denunciar nada. Pero sí, sí, tuve un incidente, bueno un par, en los que sentí que me estaban intentando envolver con los tentáculos y tuve que marcar límites y saber parar la situación a tiempo”.

Este hombre realiza estas declaraciones en busca de visibilidad ante un hecho que no debe quedarse en blanco, sino todo lo contrario. Cada vez que se plasme alguno de estos elementos en cualquier carrera, debe ser denunciable. Vázquez también puntualiza que fue un hombre y no una mujer quien intento sobrepasarse.

Un pasado del que no se avergüenza, al igual que sus problemas con la comida, aunque le veamos este cuerpazo de joven tuvo problemas de peso. Mucho ha cambiado este popular presentador hasta hacerse un hueco en la televisión, siendo uno de los mejores.