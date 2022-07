¿Dónde se ha metido Sofía Suescun tras su paso por ‘Telecinco’?

Sofía Suescun era un de los rostros más conocidos en los platós de la pequeña pantalla, su aparición era más que codiciada en los platós del corazón después de su paso por Gran Hermano y Supervivientes, pero desde el veto que implantó Telecinco, no se la ha vuelto a ver por los programas de la cadena. Te contamos qué ha sido de su carrera y qué proyectos tiene entre manos.

Sofía Suescun y su posible veto en Telecinco

Telecinco ha llegado de llamar a la que fue ganadora de Gran Hermano en su edición por un supuesto veto por parte de la cadena. No se conoce una versión oficial, pero varios medios han apuntado que todo se relacionaría con la agencia de representación de la modelo y un desencuentro comercial con Telecinco.

La influencer que arrasaba en los platós parecía haber rechazado fichar para una agencia de representación del Grupo Like U Management, pues ella apostaba por mantenerse en la agencia Inmanagement Agency. Desde entonces, Sofía Suescun no ha vuelto a salir en Telecinco, pero se puede afirmar que proyectos no le faltan.

Las redes sociales de la joven, un gran reclamo para muchas marcas

Su crecimiento en redes no ha parado de aumentar con la fama de Sofía, actualmente acumula 1,3 millones de seguidores en Instagram, lo que le ha abierto las puertas a colaborar con muchas marcas por la gran repercusión de su imagen. También fichó para Netflix como comentarista de la final de ‘Amor con fianza’, un reality de parejas que se ha convertido en un auténtico éxito entre el público joven, la plataforma de streaming.

Sigue asistiendo a todo tipo de eventos y parece que sigue confiando su representación a la agencia Inmanagement Agency, creada por la madre de una de las influencers más conocidas de España, Dulceida. Esta agencia cuenta con años de experiencia en el sector y es una de más escogidas entre los influencers de la actualidad.

La fama le llegó muy joven a Sofía Suescun, nació en Pamplona en 1996 y se hizo más conocida den 2015, tras su paso en Gran Hermano 16, reality del que acabo siendo ganadora. También, se la pudo ver en los platós de Mujeres y Hombres y Viceversa, allí su fama siguió aumentado entre los candidatos y acabó participando en 2018 en Supervivientes. En este último programa, también acabó como ganadora y se convirtió en un rostro más que conocido para los seguidores de los programas de Telecinco.

Sin duda, una colaboración corta con la cadena, pero de lo más intensa, incluso debutó como presentadora y comentarista, no obstante, un desacuerdo entre la agencia de Sofía y Telecinco, hizo que ya no se la pudiera ver en ninguno de los programas de la cadena, fue entonces cuando se empezó a hablar de este veto que parece no haberle cortado las alas a Sofía Suescun para seguir trabajando en su sector, haciendo crecer sus redes y abierta a colaboraciones con grandes marcas que dominan el mercado.