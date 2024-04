El divertido reto de Marta Castro para llegar en forma al verano sin gastar un euro

Marta Castro se hizo conocida a raíz de su relación con Fonsi Nieto, relación que le costó un disgusto con Alba Carrillo. La modelo arremetió duramente contra ella, pero más adelante reconoció que no tenía nada en su contra, simplemente se había equivocado de enemigo.

En la actualidad disfrutan de una conexión estupenda, pero en esta noticia no vamos a reflexionar sobre el pasado de Marta. Vamos a centrarnos en su futuro y en el plan que ha llevado a cabo para llegar al verano en plena forma sin gastarse un solo euro. A raíz de su participación en ‘Gran Hermano VIP’, castro ha ganado bastante repercusión mediática, así que invierte mucho tiempo en generar contenido a través de sus redes sociales.

Marta Castro se enamoró de Fonsi Nieto en 2014. Durante un tiempo lograron mantener el romance al margen de las cámaras, pero el piloto es uno de los rostros más cotizados de la crónica social y su secreto terminó viendo la luz. En 2017 se casó con Marta, madre de su segundo hijo. Un pequeño llamado Hugo que tiene un hermanito, fruto de la historia de amor que Fonsi vivió con Alba Carrillo.

La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha puesto en valor a Alba Carrillo en numerosas ocasiones, asegurando que es una madre estupenda. Marta se fija mucho en estas cosas y ha bromeado en su cuenta de TikTok con las obligaciones que tienen que cumplir los padres. Se ha propuesto tener un cuerpo de escándalo este verano, pero no quiere acudir al gimnasio ni contratar a ningún nutricionista, así que ha propuesto un reto que no ha tardado en volverse viral. Castro ha animado a sus fans a hacer una sentadilla cada vez que escuchen la palabra «mamá o papá».

@itsmartacastro Por cada MAMÁ/PAPÁ una sentadilla. Este es mi reto para llegar a verano con un 🍑 estupendo. Hay que sacar partido a todo 😅 ♬ sonido original – Marta Castro

La evolución de Marta Castro

Marta Castro es una gran amante de la moda, algo que tiene en común con Alba Carrillo. La modelo no es su única amiga dentro del sector, también disfruta de una sintonía muy estrecha con Laura Matamoros, conocida por Seth hija del colaborador Kiko Matamoros. El estilo de Marta ha evolucionado mucho en los últimos años. Se ha adaptado a las nuevas tendencias y se ha convertido en una influencer de primera categoría, por eso se ha propuesto jugar con sus seguidores.

Marta quiere tener una figura perfecta y lo va a conseguir gracias a su hijo. Ha decidido que realizará una sentadilla cada vez que le llame y ha puesto varios ejemplos a través de su cuenta de TikTok. Es evidente que la fama de Castro va en aumento, a pesar de que durante unos años ha estado apartada en un discreto segundo plano. Por eso llamó tanto la atención que aceptara a la propuesta de Telecinco y se convirtiera en concursante de ‘GH VIP’. Sin embargo, cuando ha terminado el programa no se ha quedado en la cadena y ha retomado su antigua vida.

Marta Castro tiene un problema de salud

La creadora de contenido cada vez se siente más unida a sus seguidores, por eso ha compartido su problema de salud. Su equipo médico le ha detectado helicobacter pylori, una bacteria que habita en el epitelio gástrico y que produce dolores estomacales. Haciendo honor a la sinceridad que caracteriza su trayectoria mediática, ha decidido compartir con sus fans cuáles son las consecuencias de esta enfermedad, pues es una anomalía poco conocida que puede ser verdaderamente molesta. «Yo creo que no se me ha ido porque sigo exactamente igual, así que nada ahora toca hacerme la prueba y esperar a los resultados», ha declarado en una de sus últimas intervenciones.

Después de abandonar la famosa casa de Guadalix de la Sierra continuó haciéndose pruebas. En estos momentos su doctora no solo sospecha que sigue teniendo la bacteria del helicobacter pylori, sino que también tiene SIBO. «Me ha dicho que es probable que tenga las dos cosas porque sigo con síntomas». No obstante, continúa conservando su optimismo y no piensa rendirse. Va a llegar hasta el final. Le han cambiado el tratamiento y ha dado nuevos datos.

El tratamiento que recibe la influencer

«Me apetece mogollón seguir un tratamiento de nuevo», ha comentado Marta tirando de ironía, pues esto significa que debe empezar desde el principio. «No sé cómo será el tratamiento del SIBO, pero como tenga que repetir el del helicobacter me da pereza. Me haré las pruebas y os iré contando, pero vamos que pinta a que voy a tener que repetir el tratamiento». Su cuenta de Instagram acumula más de 73.000 seguidores, así que sus palabras han generado una gran repercusión.