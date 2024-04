Fin del misterio: el verdadero motivo del enfado entre Laura Matamoros y Dulceida

Laura Matamoros se ha convertido en una de las grandes protagonistas de ‘Supervivientes 2024’. Lo cierto es que se está esforzando mucho por ganarse el cariño del público y en las últimas horas ha destapado uno de los grandes misterios de los últimos tiempos. Haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, ha puesto encima de la mesa el motivo por el que tiene mala relación con Dulceida. Eran muchos los que pensaban que entre ellas había una buena relación, por eso nadie entendió que la empresaria catalana no invitarse a Laura a los Premios Ídolo, una gala que organiza para poner en valor a los influencers del momento.

Laura Matamoros no entiende que Dulceida le haya dejado fuera de este concurso. También ha explicado que el año pasado premió a una persona que forma parte de su lista de enemigos: Madame de Rosa. Los espectadores de Telecinco se han quedado pegados a la pequeña pantalla gracias a esta enemistad quedará mucho de que hablar en los programas de Mediaset. «Sé que fueron los Ídolo el día 14 de marzo, pero no estaba invitada. Yo soy una ídola también. El año pasado hubo una que ganó que me sentó como el culo, pero no porque ganase sino por el discurso que dijo y mira que me llevaba bien con ella», ha empezado diciendo la hija de Kiko Matamoros.

«Dijo que ella se merecía mucho ese premio porque no era ni hermana de… ni hija de… Me pillé un mosqueo y mira que la quería. Yo soy hija de, hermana de, y sobrina de. Y tengo identidad propia. Pero en su momento me cabree bastante. Nos dejó a todas como… Me sentó fatal Ángela, que lo sepas. Ella es amiga de…Todos somos de». Laura no entiende que Madame hiciera de menos a aquellos influencers que han ganado popularidad gracias a sus familias.

Dulceida aumenta su lista de enemigos

Los Premios Ídolo han marcado un antes y un después entre Dulceida y Laura Matamoros, pero no es la única modelo que ha atacado a la catalana a raid de la celebración de esta gala. Estela Grande, quien fue cuñada de Laura, también se sintió profundamente ofendida con Dulceida, pues su equipo no dejó que posara en la alfombra roja, a pesar de que sí estaba invitada a la gala.

«Hoy son los Premios Ídolo y yo todavía no me había pronunciado al respecto. Lo primero, es que yo no estaba muy motivada porque vengo de un viaje súper guay. Además, no estoy acreditada para entrar al photocall. Por lo tanto, eso hace que me de un poco de bajón. Por supuesto, voy a acudir esta noche a los premios porque, ante todo, voy a apoyar a mi sector», declaró la exmujer de Kiko Matamoros en sus redes sociales.

«Yo considero que tengo presencia suficiente en medios como para hacer un photocall y creo que mis looks siempre están a la altura de una alfombra», añadió visiblemente molesta. Sin embargo, no fue la única que tuvo problemas con Dulceida a raíz de este evento. María Pombo también protagonizó una gran polémica porque no pudo asistir al mismo y muchos pensaron que estaba poniendo una excusa.

María Pombo y su mala relación con Dulceida

El influencer Telmo Trenado fue el encargado de destapar la mala relación de Dulceida con María Pombo. Recalcó que la empresaria había optado por marcharse a un viaje antes de arropar a su compañera. «Ha preferido Nueva York antes que esta alfombra roja. Creo que es mucha casualidad que el viaje coincidiese con los premios. Me da pena por Aída, porque en otras ocasiones son compañeras, amigas, se están apoyando en otras fiestas y cosas de sus marcas», declaró exactamente. La mujer de Pablo Castellano no se quedó callada y prometió que no tenía nada en contra de Dulceida, simplemente su agenda no le había permitido participar en la entrega de premios.

«Ya le he dado las razones que tenía que darle a Dulceida y súper bien», comentó justo después de llegar de Nueva York. «La verdad que este viaje lo necesitábamos. Teníamos ganas de disfrutar solos los dos». Sin embargo, sus hermanas sí estaban en España y tampoco aparecieron por la gala que organizó la empresaria catalana.

Si Laura Matamoros se distanció de Dulceida a raíz de los Premios Ídolo 2023, las hermanas Pombo supuestamente lo hicieron por celos profesionales. Son muchos los que recuerdan que están compitiendo por el mismo premio: el cariño del público. Todas intentan ganar el mayor número de seguidores para atraer a las marcas más potentes. Cabe la posibilidad de que esta carrera haya desgastado la amistad de las influencers, por mucho que intenten aparentar lo contrario. La verdad ya ha visto la luz.