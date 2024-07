La decisión de Olga Moreno tras abandonar ‘Supervivientes’: «Me hace más jovencita»

La aventura de Olga Moreno en ‘Supervivientes: All Stars’ ha sido breve pero intensa. La ex mujer de Antonio David Flores fue la segunda expulsada del reality más extremo de Mediaset y el 4 de julio no tuvo más remedio que despedirse de sus compañeros de Honduras. Durante su paso por los Cayos Chinos, todo el clan Flores la animó desde sus respectivas cuentas de Instagram y pidió su salvación durante las dos semanas que estuvo nominada. Finalmente, no pudo ser y Olga perdió el duelo contra Jorge Pérez, otro de los favoritos de la audiencia de esta edición de veteranos.

Ya de vuelta en España, la ex concursante ha retomado sus compromisos profesionales y continúa su aventura en el plató de ‘Supervivientes’ como colaboradora del espacio. A pesar de haber estado muy pocos días en Honduras, Olga ha vuelto con alguna que otra secuela a causa del sol y la sal. El pelo es una de las partes del cuerpo que más sufre y ahora, una vez aterrizada en nuestro país, ha decidido cambiar de look y ha confiado en su estilista para estrenar nueva melena este verano.

A través de un story de Instagram, la andaluza ha desvelado su nuevo look a todos sus seguidores, donde acumula 116.000 seguidores. «El color me encanta. Nunca me hubiese puesto estos reflejos rubitos, pero me hace como más jovencita, me gusta», declaró Olga. Más adelante agregó: «Te da mucha más luz, muchísima más».

La decisión de Olga Moreno: ha dado un cambio radical

Es innegable que a Olga Moreno le encanta cuidarse y lucir siempre su mejor versión de sí misma. Además de su último cambio de look, se ha sometido a unos cuantos retoques estéticos, el último hace unos meses. La ex de Antonio David Flores se realizó un relleno de labios para lucir una nueva sonrisa con ácido hialurónico.

«Consiste en utilizar rellenos dérmicos, como el ácido hialurónico, para aumentar el volumen, definir el contorno o simplemente hidratarlos. El relleno se aplica con una pequeña aguja o cánula en áreas específicas de los labios para mejorar su forma y volumen. El procedimiento es relativamente rápido y generalmente se realiza en una sola sesión en la consulta», explicaron desde la clínica estética.

Olga Moreno se ha ausentado de algunas galas de ‘Supervivientes’, concretamente de las que presenta Jorge Javier Vázquez y ya corren rumores que aseguran que Olga está evitando al presentador. Teorías aparte, Olga Moreno ha decidido pasar un día de relax con su novio y representante, Agustín Etienne. La pareja se ha hospedado en un lujoso hotel de Madrid y ha disfrutado de su spa.

Después de su paso por Honduras y antes de empezar en su nuevo trabajo, Olga Moreno necesitaba pasar tiempo con su chico y nada mejor que entre las aguas relajantes de un hotel de lujo. La sevillana, con un elegante bañador negro, ha compartido en sus redes la magnífica experiencia.

El mejor momento de Olga Moreno y Agustín Etienne

La colaboradora de Telecinco se ha dado un masaje relajante, ha disfrutado de las burbujas de la piscina termal y también del calor revitalizador de la sauna. El hotel ofrece también tratamientos faciales y rituales corporales para desconectar cuerpo y mente. Olga Moreno, que ya le dijo a Jorge Javier que no hablaba de su relación, ha compartido una imagen de Agustín Etienne.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por O L G A M O R E N O (@olgamorenooficial)

El representante y la sevillana mantienen una relación muy discreta. Es habitual que pasemos algunos meses sin verlos juntos, por este motivo ha sorprendido el vídeo de Olga Moreno. Y es que parece que la relación va viento en popa tras el paso de Olga Moreno por el reality. La diseñadora ha pasado por momentos muy duros este año, tras la muerte de su madre y sus polémicas en el concurso, así que parece que desconectar mente y cuerpo era algo vital para Olga Moreno en estos momentos.

‘Supervivientes: All Stars’ ha sido un trampolín para Olga, quien ha aprovechado la plataforma para mostrar una faceta más humana y cercana. Su corta e intensa participación en el reality ha servido para fortalecer su conexión con el público y reafirmar su presencia en el mundo televisivo. Aunque su tiempo en Honduras fue breve, Olga ha dejado una huella significativa en el programa y en los corazones de sus seguidores.

Durante su participación en el reality, la empresaria contó con el incondicional apoyo del clan Flores. Desde sus respectivas cuentas de Instagram, los miembros de la familia no dudaron en animar a Olga y pedir su salvación durante las dos semanas que estuvo nominada.

Las redes sociales jugaron un papel fundamental en esta aventura. Con 116.000 seguidores en Instagram, Olga Moreno utilizó su plataforma para compartir momentos especiales, reflexiones y agradecimientos. Su autenticidad y cercanía con el público la han convertido en una figura querida y respetada en el ámbito televisivo. La interacción constante con sus seguidores ha sido un pilar en su carrera y una fuente de motivación para seguir adelante.