Abraham García y Olga Moreno protagonizan un tenso cara a cara: «¿Por qué tienes esa inquina hacia mí?»

El pasado martes pudimos disfrutar de un nuevo debate de Supervivientes All Stars presentado por Sandra Barneda. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Jorge Pérez se enfrentó al ‘Puente de las Emociones’ y cómo Abraham García, tras convertirse en el tercer expulsado de la edición, tuvo un desencuentro con Olga Moreno en plató.

Nada más aterrizar en España tras su paso por Supervivientes All Stars, Abraham García quiso sincerarse sobre cómo ha vivido esta nueva aventura. Por si fuera poco, quiso hacer balance de los diferentes conflictos que ha tenido durante su estancia en Playa Leyenda, algo que le ha costado su expulsión del concurso.

El que fuera ganador de Supervivientes 2014 saludó a sus ex compañeros y colaboradores del programa, pero también se reencontró con varios de sus seres queridos. Entre otras cuestiones, el joven reconocía que se sentía realmente feliz de poder volver a verles y a abrazarles tras su participación en el reality.

El cara a cara de Abraham con Olga Moreno en plató: «¿Por qué tienes esa inquina hacia mí?» #ConexiónHondurasAllStars3 https://t.co/ai6VBs77T3 — Supervivientes (@Supervivientes) July 17, 2024

«Estoy muy satisfecho. Fui para reencontrarme conmigo mismo, para sacarme esa espinita que tenía. No hay nada que me haya hecho más ilusión que ver aquí a mis padres juntos», reconoció Abraham García a Sandra Barneda a su llegada al plató de Supervivientes All Stars. Acto seguido, quiso hablar de su concurso.

Entre otras tantas cuestiones, el joven reconoció que su mayor apoyo durante esta nueva etapa del reality ha sido, indudablemente, Sofía Suescun: «Si ella no hubiera estado, me hubiera sentido indefenso. Me he sentido atacado», reconoció, tratando de sincerarse lo máximo posible con Sandra Barneda y con la audiencia del reality. Y añadió: «Me llevo una amiga de corazón. Me ha sorprendido mucho, me ha enamorado como persona».

Abraham García tiene un encontronazo con Olga Moreno en directo

El tercer expulsado se vio las caras con la ex mujer de Antonio David Flores después de sus numerosos enfrentamientos en Honduras. Fue entonces cuando Olga Moreno decidió hablar: «Me gustaría saber la inquina que tienes conmigo cuando no vas a ver un vídeo hablando mal de ti y sí he visto vídeos tuyos diciendo que soy falsa, que no tengo personalidad. ¿Qué he dicho yo que te haya molestado?», preguntó.

Fue entonces cuando Abraham recordó que, al principio, sí tenían buena relación pero que luego sucedieron diversas cosas que no le gustaron. De hecho, uno de los instantes de mayor tensión entre los dos tuvo que ver con un ‘risotto’. El recién expulsado se sinceró: «Se tiró toda una mañana riéndose de mí a mis espaldas y me entero a las horas».

Y añadió: «Si te ríes con alguien esa persona se tiene que enterar el primero, no el último». Algo que, como era de esperar, Olga Moreno negó en rotundo: «Te aseguro que no nos hemos reído de ti», reconoció. Es más que evidente que, entre ellos, no ha habido ni habrá buena sintonía por diversos instantes vividos en Honduras.