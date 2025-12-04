El dardo de Sonia Madoc a Selena tras la polémica por su ruptura: «Insostenible»

Sonia Madoc ha querido abordar públicamente las razones que han llevado a la ruptura definitiva del dúo que formaba con Selena, una decisión que llega en medio de una creciente tensión que, según afirma, se había vuelto «insostenible».

La artista promete que durante meses intentó equilibrar los compromisos que habían asumido juntas con su deseo de emprender una etapa profesional en solitario, algo que asegura haber comunicado desde el principio. En este contexto, explica que se sintió obligada a intervenir después de que tanto su compañera como la productora insinuaran que la disolución se había producido de manera unilateral, una acusación que considera injusta y que la ha llevado incluso a plantearse medidas legales para proteger su imagen. Sonia recalca que nunca dejó de actuar con sinceridad y que su intención no fue perjudicar a nadie, sino poner orden en una situación que ya no era viable para ninguna de las dos.

La separación se produce apenas diez meses después de su aparición conjunta en el Benidorm Fest, un momento que marcó el regreso inesperado de un dúo que llevaba más de dos décadas sin trabajar unido y que despertó una oleada de nostalgia entre los seguidores que aún recordaban la fuerza de sus primeros éxitos. Aquel regreso, sin embargo, no respondía a un proyecto a largo plazo, sino a la iniciativa de una empresa de eventos que buscó reunirlas como un golpe de efecto, algo que generó ilusión pero que nunca terminó de consolidarse internamente.

La ruptura definitiva

Aunque en los primeros meses después del festival de Benidorm parecía que ambas estaban dispuestas a explorar nuevas posibilidades, la realidad fue demostrando que no existía una base sólida para construir una etapa estable, ya que, según relata Sonia, las diferencias de criterio surgieron casi desde el inicio y se hicieron más visibles a medida que avanzaba el año. Esa falta de entendimiento convirtió la convivencia profesional en un desafío constante que acabó desgastando a las dos partes.

El éxito de la marca Sonia y Selena, que durante años funcionó como un referente del pop español más festivo, terminó convirtiéndose en un arma de doble filo para quienes integraban el dúo, ya que la imagen conjunta eclipsaba por completo la identidad individual de cada una.

Sonia Madoc reconoce que, aunque siempre se sintió agradecida por el cariño del público y por la fuerza que aún conserva su legado, comprendió también que esa misma notoriedad impedía que se las percibiera como artistas con trayectorias separadas. En su opinión, el público ha mantenido una visión tan compacta del proyecto que incluso en su regreso reciente muchos seguían confundiéndolas o percibiéndolas como un único ente musical, sin prestar atención a las diferencias, inquietudes o aspiraciones personales de cada una. Esta falta de distinción, que podría parecer anecdótica, acabó siendo un obstáculo real para ella, que necesitaba reivindicar su espacio creativo sin la sombra permanente del pasado.

Sonia Madoc estaba incómoda

A lo largo de los últimos meses, Sonia Madoc se dio cuenta de que la forma en la que eran tratadas en ciertos espacios complicaba aún más la continuidad del dúo, ya que en numerosas ocasiones sentían que se las reducía a una caricatura de su propio éxito. Sonia recuerda cómo eran recibidas en redacciones y platós con un entusiasmo que, aunque aparentemente afectuoso, escondía un tono paternalista que las invitaba a bailar antes incluso de que comenzara la entrevista, como si su función se limitara a reproducir una coreografía conocida y no a presentar un proyecto artístico. Esa actitud provocaba incomodidad y alimentaba la sensación de que su trabajo se estaba simplificando hasta límites que no hacían justicia a su carrera.

Frente a las insinuaciones que apuntaban a que había abandonado el proyecto sin previo aviso, Sonia recalca en que siempre actuó con honestidad y que incluso fue especialmente clara para explicar que quería iniciar un camino individual. Según relata, el conflicto se intensificó cuando esa sinceridad se malinterpretó o se presentó públicamente de forma distinta, lo que la llevó a sentirse injustamente señalada y obligada a defenderse para evitar que se construyera un relato que no coincidía con la realidad.

El gran éxito de Sonia y Selena

A pesar de todo lo ocurrido, Sonia es plenamente consciente de que la historia de Sonia y Selena seguirá ligada para siempre al éxito de Yo quiero bailar, una canción que marcó a toda una generación y que continúa siendo un himno infalible en cada celebración donde suena.

La protagonista de nuestra noticia sabe que ese legado seguirá acompañándolas y que cada ruptura, regreso o intento de colaboración futura volverá a ser noticia, porque el público mantiene un vínculo afectivo con aquella etapa en la que el verano parecía interminable y la música tenía el poder de unir a desconocidos en una misma pista de baile. Sin embargo, también siente que es el momento de avanzar, por eso le ha dicho adiós a Selena.