Nueva y brutal agresión en Vitoria. Una joven de 30 años ha denunciado ante la Ertzaintza haber sido golpeada por cuatro magrebíes cuando regresaba sola a casa la pasada madrugada del domingo. El suceso es escalofriante: los cuatro hombres la rodearon en un jardín dirección a su casa en el barrio de El Batán y comenzaron a agredirla en el rostro tras gritar: «¡Eh, tú, fascista, te vamos a destrozar esa cara de guapa que tienes».

La joven pudo mandar la ubicación a su padre y acudió junto a él a presentar la denuncia pertinente. Tras los hechos la Ertzaintza ha abierto una investigación. La víctima fue atendida por recursos sanitarios de la heridas sufridas y no se han producido detenciones hasta el momento.

la brutal agresión ha provocado la condena de los diferentes partidos políticos y agrupaciones sociales. La portavoz del PP Ainhoa Domaica ha manifestado así su profunda indignación: «Esta gentuza sobra de nuestra ciudad». Además ha pedido una reunión urgente de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vitoria para analizar esta agresión.

Esta brutal agresión no es un caso aislado. El País Vasco en general y Vitoria en particular no deja de registrar agresiones desde hace unos meses. Es por esto que la portavoz popular ha exigido «actuar ya»: «Es muy preocupante el incremento de violencia, inseguridad y agresiones en nuestras calles, ¿qué está pasando en Vitoria?».

Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado una declaración institucional de condena y rechazo y ha mostrado su apoyo y cercanía hacia la víctima y su entorno. Además, ha puesto a su disposición los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios, de protección y de acogida que requiera.

«El Ayuntamiento, desde el momento que ha tenido noticia sobre el caso y tras contrastar la información que nos permitiera tener la visión más completa y certera posible sobre éste, ha activado el Protocolo de Actuación y Respuesta Pública ante la Violencia Machista convocando una reunión de urgencia para recabar toda la información y coordinar la respuesta institucional y la atención al entorno de las víctimas», ha expresado.