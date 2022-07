¿Cuántos hermanos tiene Ortega Cano y a qué se dedican?

Ortega Cano fue un conocido torero que triunfó en las plazas de toros entre los años 80 y 90, se retiró en 2008 de manera definitiva y a mediados de los años 90 saltó a la fama por su relación con la conocida cantante Rocío Jurado. Se inició en el mundo del toreo en San Sebastián de los Reyes, donde vivió desde pequeño con sus cuatro hermanos: Paco, Eugenio, Concha y Mari. Algunos de los hermanos de Ortega Cano han mantenido un perfil más mediático que otros, te contamos lo que se sabe de ellos.

Los hermanos de José Ortega Cano

Los hermanos de Ortega Cano, han salido en más de una ocasión en los medios, incluso en los últimos años, han compartido su opinión sobre el mediático documental de Rocío Carrasco, en el que ellos han querido dar su opinión sobre los hechos y apoyar a Rocío.

Uno de los hermanos de José Ortega Cano fue Eugenio Ortega Cano, estos dos hermanos siempre se mostraron muy unidos, pues José Ortega Cano siempre se ha definido como un hombre familiar. Por desgracia, Eugenio murió a principios de 2017 en el hospital Infanta Sofía de Madrid, pues llevaba años enfermo por una diabetes ya diagnosticada. Esto fue un duro golpe para José y la familia, sumado a la problemática con José Fernando, el hijo de Ortega Cano que tuvo que entrar en un centro psiquiátrico ese mismo año para tratar sus adiciones con un equipo profesional.

Paco Ortega Cano es otro de los hermanos de la familia y tal vez, de los menos mediáticos. Se ha mantenido muy al margen de todos los rumores y polémicas en los que se ha visto envuelto su hermano en su carrera. Ha hablado muy pocas veces en televisión y no parecen interesarle las cámaras, no obstante, sí que informó a los medios que mantenía una buena relación con Rocío Carrasco, pero que se veían muy poco y él, no estaba viendo nada del documental.

Conchi Ortega, por su parte, siempre se ha mostrado más abierta con los medios y ha compartido más detalles. ‘El programa de Ana Rosa’, quiso entrevistarla para saber su opinión sobre el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva y ella no tuvo problema en contestar con sinceridad sobre la situación. Ella misma comentaba que no quería tener problemas con nadie, que ella se llevaba bien con sus hermanos.

Finalmente, se encuentra la cuarta hermana de Ortega Cano, Mari Carmen Ortega, esta siempre se ha mostrado muy prudente con los medios y ha optado por el silencio en muchas polémicas para así evitar conflictos públicos. Ha mantenido un perfil bajo durante todos estos años, sin mostrar interés por las cámaras.

No obstante, esta última sí que quiso dar su versión en una última polémica relacionada con Ana María Aldón, participante de ‘Supervivientes’ y pareja de Ortega Cano en la actualidad. Este escándalo ponía en supuesta evidencia que alguien de la familia de Ortega Cano había hablado más de Ana María Aldón, pero ella descolgó el teléfono para aclarar que ella jamás había hablado en esos términos de la pareja de su hermana y que ellos la querían.