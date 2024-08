¿Cuánto sabes sobre el hábito de fumar y las alternativas al cigarrillo?

No hay duda de que la mejor opción es no empezar a consumir tabaco y nicotina nunca, y que, si ya has empezado, lo siguiente que se debe hacer es dejarlo por completo. Pero, ¿qué más podemos hacer cuando no se deja el hábito de fumar? ¿Conoces las alternativas al cigarrillo y la ciencia que hay detrás? ¿Qué opciones tienen aquellos fumadores adultos que no dejan el hábito?

De acuerdo con los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.000 millones de personas fuman en todo el mundo, de las cuales casi nueve millones residen en España. Además, la OMS prevé que estas cifras no van a cambiar de manera sustancial en los próximos años. Por ello, es tan importante poner a disposición de este grupo de fumadores adultos que van a continuar con el hábito, toda la información basada en ciencia que existe sobre las alternativas al cigarrillo libres de humo y combustión.

Con estas 7 rápidas preguntas puedes conocer más datos sobre las alternativas sin humo ni combustión y poner a prueba tus conocimientos:

1. ¿Sabes cuál es la principal causa de las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar?

Son los elevados niveles de sustancias químicas nocivas presentes en el humo del cigarrillo. La combustión que se produce al encender el cigarrillo provoca que se alcancen temperaturas extremas, que quema el tabaco y demás componente, y se genera humo. Este humo del cigarrillo contiene altos niveles de sustancias químicas nocivas o potencialmente nocivas, que son la principal causa de enfermedades relacionadas con fumar.

2. ¿Por qué es dañino el humo?

Por los altos niveles de sustancias químicas dañinas. El humo que se genera al quemar el cigarrillo, contiene alrededor de 6.000 sustancias químicas, de las cuales unas 100 se han identificado como nocivas o potencialmente nocivas.

3. Respecto a la nicotina, ¿qué sabes realmente sobre ella?

No es lo más perjudicial del hábito de fumar. La nicotina es una sustancia adictiva presente de manera natural en la hoja de tabaco. Aunque no es la principal causa de las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar, no es inocua y está contraindicada para menores, mujeres embarazadas o lactantes, diabéticos, personas con hipertensión o insuficiencias cardiacas.

4. ¿En qué se parecen los vapeadores y los dispositivos para tabaco calentado?

Ambos son alternativas al cigarrillos convencional que no tienen ni combustión ni humo. Estas alternativas no queman sino que calientan tabaco o un líquido, por lo que los niveles de sustancias químicas nocivas generados pueden reducirse significativamente en comparación con el humo del cigarrillo. Sin embargo, estas alternativas no son inocuas y con su uso generalmente se inhala nicotina, que es adictiva.

5. ¿Son inofensivas las alternativas sin humo?

No, las alternativas libres de humo no están exentas de riesgo. Con su uso generalmente se inhala nicotina, que es adictiva. Por ello, están dirigidas únicamente a fumadores adultos que de otra forma seguirían fumando.

6. ¿Qué hace que estas alternativas representen una mejor opción frente a los cigarrillos?

Que estén respaldados por la ciencia y por los estándares de calidad y seguridad. Estas alternativas sin humo deben estar basados en ciencia y fabricarse bajo los estándares apropiados de calidad y control de seguridad. Debe evaluarse científicamente cada producto para identificar si se reducen las emisiones de sustancias químicas nocivas en comparación con el humo del cigarrillo.

7. ¿Qué otros productos existen además de los vapeadores?

Los dispositivos para tabaco calentado forman parte de lo que se conocen como alternativas sin humo. Los dispositivos para tabaco calentado son una de las alternativas sin humo de las que disponen aquellos fumadores adultos que de otra forma continuarían fumando cigarrillos, entre otras opciones.

Estos dispositivos calientan tabaco real, sin llegar a quemarlo, por lo que emiten un aerosol fundamentalmente diferente al humo del cigarrillo tradicional. Contienen nicotina, que es adictiva, y no están exentos de riesgo.

(**) Contenido patrocinado por PMS.