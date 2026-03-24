Críticas a Verdeliss por lo que contó sobre el parto en su casa: «Qué manía con volver a las prácticas medievales»

Las últimas declaraciones de Verdeliss están generando mucho debate. La creadora de contenido, cuyo nombre real es Estefanía Unzu, ha defendido su postura favorable al parto en casa durante una entrevista en un pódcast, una posición que ha generado numerosas críticas por parte de usuarios que consideran que ese tipo de mensajes puede resultar irresponsable.

La conversación tuvo lugar en el programa El cafelito de Josep Pedrerol, donde la navarra abordó distintos aspectos de su vida. Durante la charla habló de su pasión por el deporte, de cómo compagina su actividad pública con la maternidad y también de uno de los temas que más polémica ha suscitado en su trayectoria pública: su decisión de dar a luz fuera del hospital.

Las palabras de Verdeliss no pasaron desapercibidas y, tras difundirse el fragmento de la entrevista en redes sociales, comenzaron a multiplicarse las reacciones de usuarios que cuestionaban su planteamiento sobre la seguridad de este tipo de partos.

El testimonio de Verdeliss

Estefanía Unzu es madre de ocho hijos y ha dado a luz en siete ocasiones, ya que en uno de los embarazos tuvo mellizas. A lo largo de los últimos años ha compartido con sus seguidores distintos aspectos de su experiencia como madre, incluida su elección de parir en casa en algunos de sus partos.

Durante su participación en el pódcast, explicó que decidió grabar y difundir el nacimiento de su última hija, Deva, con la intención de contribuir a normalizar esta opción. Según señaló, su objetivo era «desestigmatizar el parto en casa», una práctica que considera injustamente juzgada en el debate público.

La empresaria insistió en que es consciente de la controversia que generan sus opiniones y afirmó que no teme las críticas que puedan surgir a raíz de ellas. Según explicó durante la conversación, tiene muy clara su postura y no le preocupa que pueda ser objeto de rechazo por defenderla públicamente.

En ese contexto, sostuvo que en España existe una visión muy restrictiva sobre el parto domiciliario. «En España tenemos una mirada muy cerrada con el parto», afirmó, subrayando que, a su juicio, el discurso social sobre este asunto no ha evolucionado en los últimos años.

Una experiencia importante

Uno de los puntos más comentados de la entrevista fue su afirmación de que el parto en casa no es necesariamente menos seguro que el hospitalario. Durante su intervención, Verdeliss defendió que existe una percepción social negativa que, en su opinión, no se corresponde con la realidad de cómo se organizan actualmente este tipo de partos.

Según explicó, muchas personas asocian esta opción con una decisión egoísta o imprudente por parte de las madres. En sus palabras, existe la idea de que quien opta por parir en casa «es una loca egoísta que solo piensa en sí misma y somete a sus hijos a riesgos».

La influencer rechazó esa visión y aseguró que el parto domiciliario también se realiza bajo determinadas condiciones de control. «Un parto en casa también está regulado, se atiende de manera responsable y no es menos seguro», afirmó durante la conversación con el periodista.

Sus palabras, pronunciadas con convicción, provocaron una rápida reacción en redes sociales. Muchos usuarios interpretaron sus declaraciones como una equiparación entre la seguridad del parto en casa y la del parto hospitalario, algo que, según diversos profesionales y comentaristas, no puede afirmarse de forma generalizada.

Las críticas del público

Tras la difusión del vídeo de la entrevista, numerosos usuarios respondieron en redes cuestionando las afirmaciones de la modelo. Entre las críticas más frecuentes se encuentra la idea de que, incluso cuando el embarazo se desarrolla sin complicaciones, el parto puede presentar situaciones inesperadas que requieren atención médica inmediata.

Algunos comentarios incidieron en la importancia de contar con recursos hospitalarios disponibles en caso de emergencia. Un usuario señalaba que existen «cientos de complicaciones que pueden necesitar tratamiento médico o quirúrgico urgente», y que la rapidez de la intervención puede resultar determinante.

Ese mismo comentario concluía con una crítica directa a la postura defendida por la influencer: «Qué manía con volver a las prácticas medievales con esperanza de vida de 30 años», escribió.

Otros mensajes siguieron una línea similar, subrayando que el parto domiciliario puede desarrollarse sin incidentes en muchos casos, pero que las complicaciones imprevisibles representan el principal motivo de preocupación. Algunos usuarios mencionaron situaciones como la hemorragia posparto, una de las complicaciones obstétricas más graves.

«En la mayoría de los casos no pasa nada, pero ante cualquier complicación estás perdida», afirmaba otra persona en la red social X. En ese mismo mensaje se recordaba que una hemorragia posparto puede provocar consecuencias graves en pocos minutos si no se cuenta con atención médica inmediata.

Por ahora, la empresaria no ha respondido públicamente a las críticas surgidas tras la difusión de la entrevista. Mientras tanto, el debate continúa en redes sociales, donde las opiniones siguen dividiéndose entre quienes defienden la libertad de elección de las madres y quienes insisten en que la seguridad del parto debe situarse siempre en el centro de la discusión.