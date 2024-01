La conocimos como Mónica ‘La virgen’ y así está su vida ahora

Kiko Hernández presume de ser el único concursante de realities que mantiene su nivel mediático y lo cierto es que gran parte de los espectadores se acuerda de él. Por eso es un buen momento para preguntar qué pasó con Mónica Guerrero, también conocida como Mónica ‘La Virgen’. A pesar de ser una de las celebridades más destacadas de ‘La casa de tu vida’, la palpitante ha terminado cayendo en el olvido. Se hizo muy popular porque fue con la verdad por delante y reconoció los problemas que mantenía con su pareja, David Menaza. Su pureza y castidad le situaron en el punto de mira de la audiencia.

Mónica Guerrero consiguió ganarse un puesto en la pequeña pantalla, tanto es así que consiguió colaborar en espacios tan conocidos como ‘A tu lado’. El problema es que la televisión cambia mucho y la protagonista de ‘La casa de tu vida’ no supo adaptarse a las nuevas necesidades del público, pero sí tuvo ocasión de formar parte de ‘El Reencuentro’, un concurso que reunió a las estrellas más destacadas del momento. Varios famosos aceptaron el reto de vivir en la casa de Guadalix de la Sierra, el escenario de ‘Gran Hermano’ para reencontrarse con sus enemigos del pasado.

Mónica ‘La Virgen’ aceptó el reto, aunque nuevamente terminó esfumándose del panorama mediático. En su momento tuvo tanta repercusión que incluso su padre, un ultra católico llamado Rufino, visitó varios programas de Telecinco y se convirtió en un rostro bastante destacado. No obstante, ambos terminaron saliendo por la puerta de atrás de la cadena.

Mónica ‘La Virgen’ vive en Palencia

La única ventana que tiene Mónica ‘La Virgen’ para compartir su vida con el público son las redes sociales. En Instagram muestra como es su vida, una vida que se desarrolla en Palencia junto a sus padres. En la actualidad tiene 49 años y no hay previsiones de que regrese a la pequeña pantalla, pero lo cierto es que tampoco ha hecho ningún intento por retomar su trayectoria televisiva. Su faceta personal se desarrolla en la más absoluta tranquilidad y gracias al contenido que comparte sabemos que se encuentra perfectamente.

Llama poderosamente la atención que en su cuenta de Instagram no haga referencia a su pasado en Telecinco. Todo hace pensar que no echa de menos sus años dorados. Ahora está centrada en otros proyectos y ni siquiera comenta los realities de Mediaset. Se dedica a publicar fotografías domésticas y a dar paseos por los campos castellanos. También comparte mucho contenido relacionado con su mascota, un bonito Chihuahua que le da todo el amor que necesita.

Según cuentan fuentes cercanas a Telecinco, Mónica está soltera y vive con sus padres. En su momento recibió críticas porque muchos le acusaron de estar sobreprotegida, pero ella insistió que estaba exactamente donde quería estar, de ahí que no comprase el argumento de sus detractores.

Las palabras de la madre de Mónica

En 2020 la madre de la antigua estrella de Mediaset rompió su silencio y dio nuevos datos. Esta información es lo último que se conoce al respecto y lo cierto es que es negativa. Su progenitora aseguró que Mónica no atravesaba por una buena situación económica, drama que le había llevado a la casa familiar, por eso vive con sus padres. También hay que tener en cuenta otro aspecto fundamental. Según contó, no tenía suerte en el amor y su presencia en los programas de Telecinco le han terminado jugando una mala pasada.

«Los chicos la dejan enseguida cuando se enteran de quién es. A veces queda con alguien de Internet, pero esos van a lo que van. Me duele verla llorar, pero yo me tengo que hacer la fuerte», comentó.

Una de las últimas veces que Mónica apareció en televisión fue en 2013 para dar una entrevista en ‘Sálvame’. En ese momento reconoció que había cambiado de opinión para iniciar una aventura profesional que dejó al público sin palabras. «Me atrae mucho el BDSM, me gustaría tener una mazmorra», declaró sin tapujos. Después explicó que había dejado de ser profesora de primaria para gestionar varias líneas eróticas.

El papel que jugó su padre

Rufino, el mediático padre de Mónica, estaba al margen de la nueva fuente de ingresos de la exconcursante de ‘La casa de tu vida’. Intentó escondérselo porque sabía que no iba a sentirse cómodo, pero finalmente no tuvo más remedio que hacerle partícipe de una parte porque el proyecto no tuvo un buen final. Según contó, «el cabronazo del gestor» no había hecho un buen trabajo, por eso empezó a tener conflictos con la Agencia Tributaria.

Los espectadores de Telecinco se quedaron sin palabras al descubrir el gran cambio de Mónica ‘La Virgen’, un cambio que ahora está más vivo que nunca, por eso es el momento perfecto para recordar la repercusión que generaron sus últimas palabras. «Me dedico a darle placer a los hombres», comentó durante una entrevista en el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez. Se autodenominó «dominatrix» y prometió que ya no era la misma.