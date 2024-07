Confirmado: el dineral que vale el regalo de Sebastián Yatra a Aitana

Aitana Ocaña entró con solo 18 años en la Academia de ‘OT 2017’ y dio los primeros pasos para convertirse en la estrella que hoy en día es. Ya ha crecido, tanto artísticamente como en edad y el pasado jueves sopló las velas de su nuevo cumpleaños. Lo cierto es que está en uno de sus mejores momentos, por eso quiso celebrarlo por todo lo alto, acompañada de sus seres queridos y de su famoso novio. La catalana ha hecho en una fiesta al aire libre que no ha dejado indiferente a nadie. No faltaron sus padres, Cosme y Belén, algunos de sus mejores amigos y como no podía ser de otra forma: Sebastián Yatra.

La pareja, por lo general muy celosa de su intimidad, no ha temido en esta ocasión demostrar todo su amor en redes sociales. Aitana y Yatra han compartido unas bonitas fotografías dándose cariño donde se percibe que la complicidad que hay entre ellos. Han dejado de esconderse, a pesar de que durante mucho tiempo han intentado que su reconciliación no trascienda. En este punto hay que hablar de un detalle importante: el regalo que el colombiano le ha hecho a su pareja. Estamos haciendo referencia a un cuadro suyo valor puede superar los 20.000 euros.

«Por fin 25 añitos, la edad favorita de mi madre», escribe Aitana Ocaña en su publicación en Instagram, donde agradece a todo el mundo «las felicitaciones y los bonitos mensajes». Entre ellos, el del propio Sebastián Yatra. «Feliz cumpleaños a esta señorita que ya tiene 25 años», escribió el cantante de ‘Tacones Rojos’. Más adelante ha visto la luz el exclusivo regalo que le ha hecho. Un obsequio con el que el artista demuestra tener muy en cuenta los gustos y las preferencias de Aitana.

El cuadro que Sebastián Yatra ha comprado para Aitana

Todo viene de la visita el pasado mes de octubre de Aitana a la Galería Yusto / Giner de Marbella. Allí, la cantante se quedó prendada de la obra de la artista jerezana Ana Barriga. Tanto le gustaron sus dos cuadros, que mostraban dos sugerentes labios, que no dudó en compartir una fotografía suya en sus redes sociales con las dos obras de arte a sus espaldas.

Ocho meses después, uno de ellos, titulado ‘Mi Cielo’, está ya en su domicilio madrileño. Ha sido el exclusivo regalo del colombiano. «Llorando», expresó la autora de ‘Vas a quedarte’, emocionada y sorprendida por el bonito gesto de su chico.

Aunque no se sabe el precio exacto de la obra, ya que en la web de la artista aparece un evasivo «bajo petición», a tenor del resto de sus obras, su valor oscilaría entre los 10.000 y los 30.000 euros. Se trata de un cuadro al óleo, con añadidos a base de esmaltes, rotulador y espray que tiene unas dimensiones de 116 cm de alto por 89 cm de ancho.

Aitana Ocaña celebra su cumpleaños por todo lo alto

Aitana ha dejado atrás los 24 años, que han sido, como ella misma describe, «una locura de emociones». Lo cierto es que la catalana no ha dejado de acaparar titulares en los últimos meses. Primero, por su ruptura con Sebastián Yatra y después por su reconciliación unos meses después, que estuvo acompañada por el lanzamiento de un nuevo single conjunto ‘Akureyri’.

Además, la cantante también tuvo que enfrentarse a las críticas por su evolución como artista durante sus conciertos del ‘Alpha Tour’, con bailes que muchos consideraban impropios para la edad del público que solía acudir a sus conciertos. Ha evolucionado. Ya no es una niña, ahora quiere que su música se adapte al momento que está viviendo y hay fans que no lo entienden.

La controversia hizo que Aitana respondiera a sus enemigos con un contundente discurso al recoger el premio ‘Elle Style Awards Shifter’. Sus palabras fueron aplaudidas por algunos rostros como como Pedro Sánchez o Irene Montero. «El machismo no tolera que el ideal femenino inocente juvenil que muchos vieron en mí, sin ser yo consciente de ello, se transforme o, mejor dicho, se eche a perder para convertirse en una mujer», comentó al respecto.

Aitana y Sebastián Yatra, cada vez más enamorados

Con 25 años, Aitana Ocaña se encuentra en una etapa de su vida donde el amor, el éxito y el arte se entrelazan para formar una narrativa rica y emocionante. La cantante, que ha demostrado ser una mujer valiente y talentosa, enfrenta el futuro con la misma energía y pasión que la han caracterizado desde sus primeros días en la industria musical.

Aitana y Sebastián continúan siendo una de las parejas más queridas y admiradas del panorama musical y su historia de amor sigue capturando los corazones de sus seguidores. Con un año lleno de proyectos y sueños por delante, no cabe duda de que ambos continuarán sorprendiendo y deleitando a su público. Eso sí, continuarán protegiendo su esfera privada, pues ninguno de los dos se siente cómo aireando ciertos detalles.