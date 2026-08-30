El chorro polar se desplaza hacia el norte: esto es lo que va a cambiar en el tiempo de España en septiembre

Esto es lo que va a cambiar en el tiempo de España en septiembre, llega un chorro polar que se desplaza hacia el norte. Los expertos de la AEMET ven nuestro país dividido en partes, tenemos que empezar a prepararnos para esa diferencia que nos proporcionará la llegada de un fenómeno poco común. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo una realidad, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Es hora de conocer el estado de unos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es hora de conocer lo que podría pasar con un mes de septiembre en el que todo puede ser posible. En especial, si tenemos en cuenta que nos enfrentaremos a un cambio en el tiempo que puede ser esencial que tengamos en cuenta si estamos en esta parte del país. La previsión del tiempo puede cambiar un poco, en función de nuestra situación.

Esto es lo que va a cambiar en el tiempo de España en septiembre

Septiembre es el mes en el que tradicionalmente se empieza a ver llegar un cambio de tendencia importante. Con una mirada puesta a una situación que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Teniendo en cuenta que tradicionalmente supone la llegada de una situación del todo inesperada.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente tocará estar preparados para ver un giro radical en algunos puntos del país. En especial, en aquellos que tendremos que empezar a ver llegar un importante cambio.

Las temperaturas pueden descender por momentos y hacerlo de tal forma que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que parecerá que será lo que llegará en breve.

España se prepara para un importante cambio que puede convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical que nos sumergirá en lo peor de un otoño que apenas acaba de empezar o que aún no es una novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

El chorro polar se desplaza hacia el norte

Hacia el norte se desplaza este chorro polar que puede cambiarlo todo y lo hará de tal forma que tocará empezar a pensar en estos días en los que el frío tendrá nombre propio y se centrará en una parte del país. Tendremos que estar preparados para unos cambios en los que todo puede ser posible. La previsión del tiempo de la AEMET parece que no trae buenas noticias.

Tal y como explican desde Meteored: «El patrón de circulación que estamos teniendo durante esta segunda quincena de agosto está permitiendo que transcurra sin calor extremo y con un carácter mucho más típico del final del verano peninsular, con chubascos y tormentas irregularmente repartidos, temperaturas más suaves e incluso algunos episodios significativamente fríos para esta época del año como el que está aconteciendo estas últimas horas».

Siguiendo con la misma explicación: «Esto se debe a que la presencia de un chorro ondulado y bajo de latitud ha permitido el desarrollo de depresiones en las inmediaciones del suroeste de Europa, arrastrando masas de aire de origen marítimo polar, húmedas y frescas, hasta nuestra geografía. Esta configuración también ha favorecido el desarrollo de fuertes tormentas en puntos del norte y noreste de la Península, así como en el interior y sur de Francia, donde el aire cálido y húmedo procedente del Mediterráneo se ha topado con una atmósfera fresca e inestable».

El inicio de este mes no tendrá una temperatura habitual: «Las temperaturas recuperarán sus valores normales del mes de agosto durante este fin de semana y probablemente continuarán subiendo, presentando de nuevo anomalías cálidas importantes durante la semana que viene. Este ascenso térmico será más marcado inicialmente en el interior y vertiente mediterránea, donde además la elevada temperatura de la superficie del mar contribuirá a acelerar el proceso en zonas costeras, incrementando sobre todo las mínimas nocturnas en cuanto la advección de aire fresco se retire».

Las lluvias empezarán a hacer acto de presencia: «Las precipitaciones, en cambio, no desaparecerán por completo. Continuarán produciéndose de forma irregular y esporádica, especialmente en zonas de montaña y en el cuadrante noreste, aunque no se pueden descartar de forma aislada en el resto. Esto se deberá principalmente al paso de varias ondas en niveles altos, pequeñas vaguadas que cruzarán el norte de la península de oeste a este disparando la convección en zonas donde las brisas procedentes de los mares aporten la humedad necesaria».