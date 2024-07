Chábeli, en shock tras descubrir el engaño de su hermano, Julio José: «Ha ido demasiado lejos»

La primera reforma de Chábeli y Julio José Iglesias en su programa de TVE ha estado cargada de tensión. Nadie lo esperaba, pero los hijos de Isabel Preysler han tardado en llegar a un acuerdo porque tienen puntos de vista distinto. En el estreno de ‘Los Iglesias. Hermanos a la obra’, un nuevo formato de entretenimiento en La 1, los hermanos de Tamara Falcó se enfrentaron a una situación que dejó a Chábeli sin palabras. La hija de Julio Iglesias se quedó atónita al descubrir que su hermano y Yotuel Romero estaban planeando una gran sorpresa para Beatriz Luengo, sin que ella estuviera al tanto.

El proyecto, que combina la experiencia en decoración de Chábeli con la carismática presencia de Julio José, comenzó con una visita a la casa de Beatriz Luengo y Yotuel en Miami. La pareja, conocida por su éxito en el mundo de la música, había adquirido su casa hace ocho años, pero no había tenido tiempo para realizar las reformas necesarias. Esa es la razón por la que TVE se puso en contacto con Beatriz. La artista disfruta de una gran proyección internacional y su fama ha servido para impulsar el programa de los famosos hijos de Julio Iglesia.

«Esto es Miami, la ciudad en la que mis hermanos y yo hemos vivido durante más de 40 años. Aquí nos hicimos mayores junto a mi padre y en mi caso aquí me hice un hueco en el mundo de la decoración. Eso nos ha permitido trabajar en los Estados Unidos y también en Madrid, donde pasamos nuestra infancia y donde está mi madre y casi toda nuestra familia», empezó diciendo Chábeli, mientras el programa mostraba imágenes de ambas ciudades y fotografías familiares de los Iglesias.

El primer episodio de ‘Los Iglesias. Hermanos a la obra’

El primer episodio se centró en la reforma de la casa de Luengo y Yotuel, quienes han criado a sus dos hijos en una vivienda que necesitaba una actualización urgente. «Desde que se instalaron, no han tenido tiempo de hacer ningún tipo de obra y la casa se ha quedado antigua en todos los sentidos», explicó la hermana de Tamara Falcó.

Lo que Chábeli Iglesias no sabía era que la reforma se estaba llevando a cabo sin que Beatriz Luengo estuviera al tanto. Julio José y Yotuel habían planeado sorprender a Beatriz, manteniendo el proyecto en secreto. El plan parecía estar funcionando hasta que Beatriz apareció inesperadamente en su casa en Miami, momento en el cual Chábeli se dio cuenta del engaño.

«Teníamos en mente el secreto de que Bea no supiese lo que estaba pasando para hacerle una sorpresa», confesó Julio José cuando Chábeli comenzó a quejarse de que no le habían informado «la verdad desde el principio». Julio José intentó justificarse: «Ya lo sé, pero sabiendo cómo eres, que te vas a poner muy tensa, nerviosa».

La reacción de Chábeli fue contundente: «Está claro que no me puedo fiar de Julio. Esta vez ha ido demasiado lejos y nos ha metido en un problema porque, si Beatriz se entera de que vamos a hacer una reforma en su casa sin que ella lo sepa, estoy segura de que se va a enfadar. No me queda más remedio que disimular».

El problema que Chábeli ha tenido en su programa de TVE

Con Beatriz de vuelta a España y el secreto aún intacto, los hermanos Iglesias se lanzaron a la tarea de completar la reforma en solo 7 días. «Los tiempos todavía cuadran y, además, mi estrategia ha salido bien gracias a que Chábeli me ha seguido el rollo», declaró Julio José antes de que comenzara la frenética actividad de construcción.

El programa prometía ser una simple reforma de una casa, pero rápidamente se convirtió en una emocionante mezcla de engaños, emociones y desafíos. Los espectadores quedaron al borde de sus asientos, ansiosos por ver si Chábeli y Julio José podrían terminar la renovación a tiempo y sin que Beatriz se enterara de la sorpresa antes de lo previsto.

‘Los Iglesias. Hermanos a la Obra’ destaca porque ha puesto de encima de la mesa el lado más desconocido de la familia de Isabel Preysler. El inesperado engaño de Julio José y la reacción de Chábeli añaden un toque dramático que promete hacer de este proyecto un éxito entre los espectadores de TVE. La primera reforma de los hermanos Iglesias ha sido, sin duda, una aventura llena de emociones. Según ha salido publicado, los protagonistas de este espacio han hablado con muchas amistades famosas y entrarán en los hogares de los rostros del verano.